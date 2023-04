El vocablo ‘indignado’, hoy y aquí, se me hace corto, cuando te estoy escribiendo estas líneas. Como sabrán, el 21 de abril se inauguró a bombo y platillo la ‘Feria del Libro en Telde’. No se a quien o a que escritores habrán invitado a participar, pero desde mi punto de vista, me resulta indignante, y vergonzoso , que no humillante , porque para poder humillarme a mi ,tendrían que nacer de nuevo, el que no haya sido yo invitado participar en la Feria de ‘mi ciudad de Telde’; a la que allá a donde he ido por el mundo como marino mercante, que he sido (en la actualidad jubilado), siempre la he llevado por bandera el nombre de Telde.

Desconozco si la persona o personas que hicieron la selección de los escritores para invitarlos, consideraron, que mi ‘currículo literario’, desde sus puntos no daba, por corto; Lo que si se consta, porque el propio concejal del ahora y por desgracia ‘poco o nada Ilustre Ayuntamiento de Telde’, conocía de sobra era mi interés por participar, pues al leer , que yo me quejaba del «aparente» olvido, tuvo a bien llamarme personalmente y me manifestó aseguró que se iba a corregir inmediatamente «el olvido»; es mas, me aseguró que llamaría al a señorita Cati (bibliotecaria) , para que se pusiera en contacto conmigo. Si lo hizo o no, es cosa que se me escapa. Pero como tengo al señor Martel, al que conozco de toda la vida, como un caballero y hombre de honor y palabra, me inclino a pensar que si lo hizo, pero la ol as personas encargadas de tal selección de invitados, no me consideraron dignas de participar en ‘su feria del libro de Telde’.

Por ello, para explicarles con claridad meridiana y que no les quede ninguna duda quien es este ‘hijo de Telde’, que hunde sus raíces en esta ciudad sureña, desde que en 1864 su bisabuelo se instaló en este lugar, para montar el primer comercio del toda la parte Sur de la Isla y que desde entonces continua sus descendientes colaborando sin cesar y allá donde haya sido menester desarrollar la labor de trabajo en todos los campos y actividades de la vida, para seguir dando lustro a nuestro Telde, que tan nuestro sentimos, es por lo que les voy a resumir ( para aquellos que no me conozcan) mi currículo, que sin pretender ser mostrarme como «un sabio», si dejarles claro, que me tengo por una persona autentica de Telde, medianamente formada y muy digna para que se me tenga en cuenta en acontecimiento como el que nos ocupa y del que de forma inexplicable he sido apartado u olvidado.

Mi nombre es Julio César González Padrón . Nací en Telde y concretamente en el barrio de Los Llanos, junto a la plaza de San Gregorio.

Realicé mis primeros estudios en el Colegio Labor de la ciudad , y en el Instituto Tomas Morales de Las Palmas de Gran Canaria, los superiores en Tenerife y Cádiz

Comencé a ejercer mi carrera profesional como Oficial de la Marina Mercante en la compañía londinense ‘Cacique Navigation’

De regreso a España me incorporé a la Naviera Pinillos S. A. donde después de ocupar varios cargos navegando en prácticamente todos sus buque, fui destinado a tierra como Delegado de la compañía naviera con sede en Las Palmas de Gran Canaria, donde permanecí hasta el año 2011 , que me independicé para ejercer como Gestor Marítimo Comercial y así hasta la hasta la jubilación .

Durante los años 2012 y 2013 presenté y dirigí en Radio Tamarán FM, mi propio programa de radio dedicado al mundo de la mar y sus cosas.

En la actualidad, colaboro en Radio Las Palmas 93.7 FM, en el programa de Asunción Benítez La otra Mañana, con un espacio dedicado a emitir Historias marineras y exponer cosas y detalles interesantes para visitar en nuestra la Isla de Gran Canaria.

En mi faceta literaria destacaría mi amor sin limites por nuestras Isla Canarias, la mar, sus gentes, el negocio marítimo, sus hombres y mujeres sin olvidar la Historia pura y la poesía.

Hasta la actualidad, tengo publicadas las siguientes obras: La Palmas de Gran Canaria, Nuestro Puerto , Nuestra Ciudad; Cuentos Refranes y Poemas de la Mar ( historias de la mar 2 ediciones); La Maldición del Negro (novela histórica .2 ediciones); Con la marea Baja (segunda parte de la anterior); Carpinteros de Ribera y Astilleros en Gran Canaria (Investigación histórica); Guía informal y Desenfadada de Gran Canaria (guía turística) ; Cambullonero In pectore (Novela histórica . 2 ediciones) ; Carta a mi amo (Poemario); Garoé (poemario) ; ¿Quién sos tu? « (tratado sobre el léxico canario);

Lexico Canario, Expresiones y Nombres Aborígenes ( también tratado sobre el léxico , pero notablemente ampliado y con nombres aborígenes canarios) ; Habla Valbanera! (narración histórica). Este último libro, ¡Habla Valbanera!, será presentado al publico el próximo día 11 de mayo en el Museo Elder de la Ciencias y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria.

Aprovecho la ocasión para desde ya ,invitarte (entrada libre hasta llenar aforo).

Después de esta presentación que te hago y leída «mi calentura» inicial por el ‘olvido municipal’, juzga tú mismo si soy o no merecedor de haber sido invitado a participar en la Feria del Libro de mi querida ciudad de Telde.

A pesar de éste y otros desagravios, no me temblará el pulso y seguiré luchando y trabajando, con rectitud y honradez, como he hecho toda mi vida, por la grandeza de este municipio de Telde , que quizás no se merezca a quienes actualmente lo dirigen.