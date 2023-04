La visita de la tarde

Las rutinas nos definen. Marcan, en cierta manera, nuestro carácter. A mí me encantan las rutinas porque me dan seguridad y me reconfortan. Da igual lo duro que haya sido el día, las costumbres son ese sostén emocional que nos recoloca. Cuando era pequeña y pasaba los fines de semana en casa de mi abuela, sabía que a las cinco de la tarde tenía que ir a avisar a mi tío de que bajara a tomarse el café. Y bajaba. Y se sumaban otros vecinos. Así cada tarde de sábado y cada tarde de domingo hasta que murió mi abuela y, con ella, aquellos encuentros. A mí por aquel entonces se me antojaban aburridos, siempre lo mismo, «¿No se cansan?», pensé más de una vez mientras los observaba sentada en el primer escalón de la sala en la que se juntaban a repetir los mismos rituales: los pequeños hacíamos el café y lo servíamos –veinte duros a cambio–, ellos hablaban, suspiraban, solían quejarse de algo y terminaban dando las gracias porque tenían salud. Cuando uno es pequeño cree que el mundo es un circo, ya de adulto descubre que sí, pero que todo no son risas. Que a veces las bromas son pesadas y hacen de todo menos gracia. Volviendo a las rutinas, creo que si en unos años alguien tuviese que describir una de mis costumbres como yo acabo de hacerlo con la de mi abuela les hablaría de la visita de las siete y media. Unas veces es gente con la que repites durante un año y otras son personas que van y vienen… No, mi casa no es «El camino de Emaús» aunque se les coge cariño a los peregrinos. La visita de las siete y media es el rosco de Pasapalabra que dije que no volvería a ver después de despedirme de Orestes y Rafa, pero no era cierto porque ahí estaba yo, la tarde siguiente, aunque con el duelo abierto por los anteriores jugadores, deseosa de conocer a esa gente que me habrá de acompañar durante un tiempo incierto. Fueron yendo y viniendo osados que aspiraban a llevarse un jugoso bote; luego, fue hace unas semanas cuando el programa volvió a vivir un momento histórico al disputarse un rosco dos mujeres: Encarni y Marta. Dos mujeres que nos están animando el anochecer porque son carismáticas y perspicaces. Quizá ese observador también se cuestionaría la abulia que hay en ese hábito como me la cuestionaba yo hace tantos años al ser yo la observadora. Sea como fuere, no solo me encantan las rutinas sino los hitos, como este que se está dando, donde ves a dos mujeres, madres y profesionales, luchar por un sueño poniendo como carta de presentación su inteligencia y su dominio del lenguaje. No sé cuántas tardes vendrán a casa ni si se llevará el rosco alguna de ellas o caerán en la silla azul, lo que sí queda claro es que el mundo está cambiando y, en este aspecto: Empieza por /B/ «Del mejor modo posible o de un modo correcto, con una norma implícita, una convención sobreentendida, lo que se supone o espera que debería ser u ocurrir: Bien».