Barricada de moqueta y roble

En el mitin que ofreció ayer en Las Palmas, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales del Gobierno, Ione Belarra, se felicitó por el límite al crecimiento de los alquileres que llegará con la flamante ley de Vivienda, porque según dijo la señora, «el alquiler es una bomba que drena dinero de las clases más humildes a las más altas». Yo recuerdo cuando todavía cuando los dirigentes de Podemos no privilegiaban tonterías demagógicas, al menos, no todo el rato. Ahora van a saco. Tal y como presenta Belarra la situación, una aristocracia de propietarios le chupa la sangre al proletariado hispano, hacinado en tugurios como personajes de una novela de Dickens o como los pobres semidesnudos que llenaban los chabolos explotados por senadores en la Roma imperial. Yo he vivido de alquiler la mitad de mi vida adulta y mi casero fue siempre, al mismo tiempo, propietario del inmueble. Tenía uno, dos, tres pisos y vivía cómodamente gracias a eso y no a su mezquina pensión. ¿La mayoría de los propietarios son grandes tenedores? ¿Se cuece una conspiración plutocrática para echarnos de nuestras casas? La diminuta Belarra ganaba tres metros de altura chillando la buena nueva. Qué prodigiosa sencillez: bastaba con limitar el aumento de los alquileres. Basta con eso porque a Belarra y sus compañeras les importa un higo pico toda la literatura económica acumulada sobre el reiterado fracaso de las políticas de limitar los alquileres en ciudades como Berlín y París. A ver si la realidad va a cuestionar un triunfo épico de Podemos. La ley de Vivienda – un atropellado frangollo normativo de dudosa eficacia y eficiencia en un Estado con las competencias de la materia transferidas – es ahora mismo un fetiche, otro fetiche del gobierno progresista, porque se actúa y discursea como si bastara con aprobar una ley para transformar las cosas entre mañana y pasado mañana. Es un hábito muy viejo: el gran Albert Soboul explicaba que la Convención revolucionaria vomitaba normas y reglamentos y en una de estas decidió abolir las deudas públicas y privadas, lo que no sirvió para gran cosa precisamente: las deudas no se evaporan por efecto de un documento oficial. De la construcción de viviendas públicas anunciada por el presidente Pedro Sánchez entre poco y nada dijo la lideresa. Porque esas son triunfos verbales del PSOE y no de Podemos.

Sospecho que esto va a acabar mal para la izquierda el próximo día 28. Si algo confirmó el mitin de Belarra es que el principal adversario electoral de Podemos es el PSOE. Toda la soflama belarrista incide en la cobardía política y la flojera del compromiso ideológico de los socialistas. Sin Podemos en el Gobierno – es la conclusión inevitable – el Ejecutivo de Sánchez hubiera sido indistinguible de un gobierno de Mariano Rajoy. Como nota de color local la ministra, sin duda aleccionada por sus compañeras isleñas, advirtió que el PSOE quiere gobernar con Coalición Canaria y que solo Podemos conseguiría impedirlo. El PSOE, por supuesto, no tiene el más mínimo interés en gobernar con CC. Prefiere –obviamente -- reeditar el actual pacto. Ángel Víctor Torres solo se dirigirá a los coalicioneros si aritméticamente no le queda más remedio, al igual que Fernando Clavijo y los suyos solo se resignarán a ser un socio menor con los socialistas si no pueden encabezar un gobierno de centroderecha. Y aun así yo no le daría larga vida a este entente. Es incluso simpático que Podemos se revuela contra esa posibilidad. Porque Belarra e Irene Montero continúan sentadas en el Consejo de Gobierno después de ser una y otra vez ninguneadas por los socialistas y, muy particularmente, por Pedro Sánchez, que anuncia trillones de nuevas viviendas sin comentarles ni previa ni posteriormente una sílaba al respecto a las compañeras y apoya la yolandización de la izquierda del PSOE. ¿Qué hacen aun en el Gobierno Belarra y Montero? Nadie se cree que una barricada de moquetas, damasquinados y escritorios de roble sea ya una barricada.