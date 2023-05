El indigente

Seguramente que Toni no llegará a cumplir los sesenta años después de haberse pasado la vida entre drogas, tabaco y alcohol. Pero tampoco habrá cogido camino mucho antes que nosotros, Gregorio. Aunque en su caso podría decir: “Que me quiten lo bailao”.

La mayoría de la gente de nuestra época vive una media de 85 años, que corresponderían a 20 de preparación y estudios, 45 de trabajo y 20 de jubilación. Pero cada una de estas tres etapas se pueden complicar. Primero porque no puedas acabar tus estudios, luego que no encuentres trabajo y, por último, que la pensión de jubilado no te de suficiente dinero para vivir. Eso será, posiblemente, lo que habrá impulsado a Toni a vivir como indigente.

Claro que, si te cuidas, vives más, pero esos años añadidos deben servir para algo más que para terminar de pagar la hipoteca del banco…

Una de las causas más frecuentes del aumento del suicidio entre los jóvenes y adolescentes es la ansiedad por encontrar incentivos inmediatos en la vida, un vértigo que conduce a la desesperación y al desinterés de vivir.

Pero también es verdad que, cuando llegas a una cierta edad, ya no te preocupa tanto el hecho de desaparecer. La preocupación viene, más bien, por la responsabilidad de no dejarle demasiados problemas pendientes a los que se quedan.

A veces prefiero pensar que hace un año que ya estoy criando malvas, Gregorio, tiempo suficiente para que mi familia se haya recuperado del contratiempo, con todo lo que eso tiene de gestión, papeleo e incomodidades.

Espero que, para entonces, mi mujer haya tenido tiempo de vaciar los roperos y tirar mi ropa y mi colección de zapatos viejos. Para desalojar las estanterías de unos libros y fotografías que ya solo amontonan polvo junto a la memoria exánime del fenecido.

No seré yo de los que se preocupe de vivir más allá de lo conveniente, porque de malvivir, prefiero lo de la película “Las invasiones bárbaras” (Denys Arcand, 2003) donde el protagonista que tenía un cáncer avanzado, prefiere morir por eutanasia rodeado por sus familiares y amigos.

Tampoco sería mala idea lo de Jack Nicholson en la película “Cuando menos te lo esperas” dirigida por Nancy Meyers. En esta brillante comedia romántica de 2003, Nicholson protagoniza la vida de un millonario de más de 60 años que había decidido salir solo con chicas de 30, lo que le lleva a sufrir tres infartos por exceso del uso de viagra…

Mira por dónde, Gregorio, se podía uno pegar un chute de viagra de modo que no tuvieran otra solución que ponerte de lado para meterte dentro de la caja…

Siempre decimos que, cuando te pesan las piernas, es más fácil bajar que subir, pero si tropiezas y te caes por culpa de una de esas puñeteras baldosas que ha malpuesto el Ayuntamiento, mejor será que vayas cuesta arriba, que el batacazo será menor…

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.