La mayoría quemada y el 28-M

La anorexia de los servicios públicos, los colapsos de determinadas sedes electrónicas de la Administración y los robots telefónicos de las empresas privadas nos trasladan inexorablemente a la muerte civil por desesperación. El embrollo burocrático es el feudalismo de estos tiempos: engulle sin compasión, mata, resucita y hasta sorprende a partir del momento en que se da todo por perdido. ¿Cuántas personas están pendientes de un trámite en este país? Es probable que si todos los afectados saliesen a la calle para hacer público sus tiempos de espera, los partidos que desean capturar el 28-M se verían en un gran aprieto. Son una mayoría quemada que ya no se cree nada de lo que recogen los programas, y que vive el derrumbe de una argamasa relevante del estado del bienestar. Nada más que hay vacantes y bajas médicas debido a la sostenibilidad que se ha hecho insostenible. Los propios funcionarios animan a los usuarios, tumefactos en la bancada, a que presenten una reclamación. El destrozo en la organización es tan brutal que la sociedad ha retornado a la cuña, el instrumento que abre puertas o esperanzas cuando la administración es una auténtica ruina. Esta insatisfacción colectiva alimenta el cabreo, aunque también el humor negro, la mejor defensa frente al desmoronamiento: no sé cuándo me van a pagar la incapacidad que me corresponde, pero un día llegará todo junto, como le ocurrió a los soldados con los sueldos pendientes una vez acabada la guerra. Una familia palmera que ha perdido su vivienda bajo la lava ya tenía una obsesión, normalizar su vida, pero de pronto le ha aparecido otra: una factura de la luz con un consumo suculento, eso dice el impreso, que palpita en lo más profundo de la escoria, que ha querido seguir ahí de la misma manera que un gusano baboso es capaz de vivir en un agujero cercano al horno del infierno. Este disgusto, una cagada de mosca al lado de los bonos de los señores consejeros, seguirá su proceso, quizás engorde o adelgace, nunca se sabrá. Los robots no hacen valoraciones.