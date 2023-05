¿Qué pasó con las preguntas de cultura canaria?

Hace unos días se publicó en el BOC (Boletín Oficial de Canarias) la ampliación de listas de empleo para el cuerpo de maestros y de profesores de enseñanza secundaria «Con el fin de garantizar la continuidad del sistema público de enseñanza y teniendo en cuenta el número insuficiente de personas integrantes en determinadas listas de empleo […]». En un primer momento, se había dicho que el temario necesario para el examen serían las siguientes leyes: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria; Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias; la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio y preguntas de cultura canaria, cuyo objetivo era hacer una criba para todas aquellas personas de otras comunidades que se presentaran a esta convocatoria. Esto ya sucede en otras ciudades de España. Por ejemplo, la ley de educación de Cataluña exige un nivel lingüístico de C2 en catalán para poder dar clases en cualquier centro educativo y en Valencia un nivel C1. Como en Canarias no podemos ponerle puertas al mar a través de la competencia lingüística, la opción de conocer nuestra cultura era, cuando menos, nuestra llave maestra para asegurarnos de que los de aquí teníamos más opciones de optar a una plaza en las listas. Suena bonito, ¿verdad? Pues era todo un sueño. La Consejería de Educación de Canarias ha decidido que la prueba consistirá solo en el dominio de las leyes mencionadas, pero eso de conocer la cultura de la comunidad –si eres de fuera– a la que te vas a presentar, como que no es para tanto. Es curioso, porque entre las dos universidades públicas canarias forman cada año a unos mil maestros en las especialidades de infantil y primaria. De ese casi millar, ¿cuántos creen ustedes que van a trabajar en un futuro a corto plazo como docentes? Muy pocos, y si le damos tantas facilidades a profesores de otras regiones españolas, me atrevería a decir que no ejercerán la profesión nunca. ¿Por qué la Consejería nos lo pone tan difícil a los de casa? ¿Por qué no pelea por nosotros como lo hacen en otras comunidades autónomas poniendo filtros, al menos igual de legales, con los que no se beneficien los foráneos? ¿Creerá la Consejería que los peninsulares son mejores docentes que los canarios por usar el «vosotros»? ¿Le da igual a la Consejería que los profesores de otras comunidades no tengan ni idea de nuestra historia pasada y presente y que esa indiferencia se la transmita al alumnado? ¿Tiene la Consejería algún complejo de inferioridad relacionada con sus orígenes? ¡Qué cosas me pregunto! Seguro que haber eliminado las preguntas de cultura canaria de la prueba tiene una explicación. Eso sí, que no han dado.