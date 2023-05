La izquierda totalitaria apoya a Putin

¿Qué tienen en común Juan Carlos Monedero, miembro fundador de Podemos, y el excoronel del ejército español Pedro Baños? ¿Qué une a César Vidal, periodista «autoexiliado» a EEUU, y a Pablo Iglesias Turrión, exvicepresidente del Gobierno español? ¿Qué asocia a Lula da Silva y Nicolás Maduro, presidentes de Brasil y Venezuela, con los diversos partidos comunistas europeos y occidentales? Sin lugar a dudas, su apoyo expreso o tácito al criminal de guerra ruso, en busca y captura por el Tribunal Penal Internacional desde marzo de este año.

Dice el profesor de Ciencias Políticas y escritor Carlos Taibo que la crisis ucraniana es acaso la lógica de pervivencias imperiales de Rusia que han permanecido ocultas. Y que desde febrero de 2022 se han hecho sanguinariamente explícitas en Ucrania.

Según la ONG Save the Children, más de 3.000 escuelas han sido bombardeadas por el ejército invasor. Rusia viola sistemáticamente los derechos humanos no sólo en Ucrania, sino también en Siria. Nada tiene que decir de esto la izquierda totalitaria. La extrema derecha también calla. «Los ucranianos se lo merecen porque son neonazis», dice el comentarista de una televisión catalana, José Luis Villarroya, un ejemplo del marxismo-leninismo más inmoral y cómplice de los diversos genocidios que el estalinismo ha provocado en el siglo XX (URSS, China, Rumanía, Camboya, Laos, RDA, Etiopía, Cuba, etc.).

Putin aplica sin pudor la llamada «Doctrina Grozni» que ya empleó en los años 90 en Chechenia: arrasar sin contemplaciones ciudades enteras por medio de su superioridad militar. Lo hizo también en Alepo, Siria, en 2015, y lo hizo en 2022 en Mariupol, ciudad que dejó totalmente devastada, al más puro estilo nazi. Ellos, que se erigen en los «desnazificadores» de Ucrania.

Hago mías las palabras del filósofo Santiago Alba Rico cuando denuncia a la vieja izquierda totalitaria que calla ante las continuas vulneraciones de los derechos humanos por parte de Rusia en Chechenia, Georgia, Siria, Ucrania o la propia Rusia con el pobre argumento de que EEUU y la OTAN también han perpetrado muchas conculcaciones de los derechos más básicos de los pueblos en Irak (cárcel de Abu Ghraib, por ejemplo), Afganistán o Libia, entre otros países. Pareciera que Rusia tuviera carta blanca para hacer lo que le viene en gana con la dignidad de los países limítrofes («el extranjero cercano», como dice el carnicero de San Petersburgo) simplemente porque Occidente también vulnera los derechos humanos, cosa evidente. Qué argumento tan pueril.

Putin es un artista de la propaganda. Al igual que Stalin o Castro sabe mentir y hacer correr como la pólvora una gran mentira al más puro estilo Goebbels, repitiéndola mil veces hasta hacer creer a sus acólitos que es verdad. Resulta que en el ejército ucraniano hay un batallón, el Azov, de ideología neonazi. Como en casi todos los ejércitos del mundo. Sin embargo, el presidente Volodimir Zelenski es de origen judío, mantiene buenas relaciones con Israel e incluso ha realizado homenajes a los judíos ucranianos asesinados por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial en Ucrania, como en la célebre localidad ucraniana de Babi Yar. Pues la izquierda totalitaria le ha comprado el discurso y lo va divulgando en las redes sociales sabiendo que es mentira. Sin embargo, el tristemente célebre Grupo Wagner, empresa de mercenarios rusa, debe su nombre al compositor preferido de Hitler, Qué cosas. La izquierda pura no dice ni mu. La ultraderecha tampoco.

Según EE UU son ya más de 300.000 los muertos en esta guerra miserable, donde la población civil está sufriendo lo indecible, poniendo vidas, pasando frío por culpa de los cortes de luz fruto de los bombardeos rusos a estaciones eléctricas en un país con temperaturas bajo cero y con más de 5 millones de refugiados y desplazados interiores. Para colmo, Ucrania ha tenido que ver cómo la propaganda de la que hablamos anteriormente ha hecho creer que la matanza de Bucha era sólo un montaje de los propios ucranianos, con actores, tal y como dijeron voceros del mal como Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, y falsos periodistas occidentales, perros falderos del estado fascista de los Urales.

No, esta guerra no la ha provocado Occidente, no la ha provocado EE UU, no la ha provocado la OTAN. Esta miserable guerra sólo tiene un responsable, Rusia, y un sátrapa y su cohorte, Vladimir Putin. Ucrania es un Estado soberano desde 1991 y es libre para decidir sus alianzas económicas y militares sin la injerencia de ninguna nación. Ucrania no es un protectorado ruso. Es un país de gente tan noble e ingenua que, en 1994, se creyeron otra patraña rusa: firmaron el Memorándum de Budapest por el que desmantelaban todo su arsenal nuclear a cambio de que Rusia respetase su integridad territorial, incluyendo Crimea. Cosa que el carnicero tampoco respetó. Claro que si no respeta la vida humana, cómo va a respetar una simple linde o frontera.

Mis mejores deseos para ese gran país que tuve el privilegio de visitar en el año 2012 y cuyas calles de Kyiv, Chernihiv, Lviv y Yalta jamás olvidaré.