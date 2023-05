Leyes e inteligencia artificial: una relación peli... aguda

Está muy de moda en los últimos tiempos plantearse si llegaremos a un punto en que la inteligencia artificial se erigirá victoriosa sobre la inferioridad del menos avispado ser humano. Pasando tanto de las fantasías futuristas como de los espiritualismos mágicos, yo estoy con El Mundo Today: la inteligencia artificial demostrará ser auténticamente inteligente cuando sea capaz no ya de quitarnos el trabajo sino de cobrarlo y subcontratarnos a nosotros a menor precio. Es decir, cuando descubra la plusvalía...

Así que antes (o además) de alarmarnos en exceso por lo que será, conviene reflexionar también sobre lo que ya se ha hecho y se está haciendo porque, desde un punto de vista aplicativo, las dificultades para encontrar e introducir los límites que deberían contener los efectos incontrolados de los avances científicos son muchas y difícilmente sorteables, siempre que la pretensión legislativa sea la de compaginar esos límites con la arquitectura tradicional del Estado de Derecho, sustentada en la garantía de los derechos individuales.

De ahí que resulte peliagudo definir el impacto social, sobre todo, sus aspectos negativos, de tecnologías basadas en la inteligencia artificial, como los chatbots tan en boga hoy, los coches autónomos o ciertas aplicaciones médicas. Las respuestas tradicionales a las cuestiones ligadas al uso e implementación de las innovaciones científicas ya no resultan capaces de dar cuenta de los problemas que plantea la nueva realidad que nos rodea, en el sentido de que hoy observamos fenómenos que no se dejan reconducir fácilmente a categorías jurídicas tradicionales como las de persona, responsabilidad o imputación. Dado el aprieto del derecho para acotar el campo de las nuevas tecnologías, adquiere mucho sentido preguntarse el porqué de la regulación jurídica y si esta es idónea para contener los problemas, pues concretar los límites del Derecho implica delimitar hasta dónde éste tiene que llegar en su actividad de reglamentación.

Por poner tan solo un ejemplo reciente de las dificultades para establecer los límites aplicativos a los que me acabo de referir, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, dispone en su artículo 23 que 1. (...) las administraciones públicas favorecerán la puesta en marcha de mecanismos para que los algoritmos involucrados en la toma de decisiones que se utilicen en las administraciones públicas tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas, siempre que sea factible técnicamente. En estos mecanismos se incluirán su diseño y datos de entrenamiento, y abordarán su potencial impacto discriminatorio. Para lograr este fin, se promoverá la realización de evaluaciones de impacto que determinen el posible sesgo discriminatorio. 2. Las administraciones públicas, en el marco de sus competencias en el ámbito de los algoritmos involucrados en procesos de toma de decisiones, priorizarán la transparencia en el diseño y la implementación y la capacidad de interpretación de las decisiones adoptadas por los mismos. 3. Las administraciones públicas y las empresas promoverán el uso de una Inteligencia Artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales, siguiendo especialmente las recomendaciones de la Unión Europea en este sentido (...).

Los problemas interpretativos con normas de esta índole son profundos, porque se precisa esclarecer con mucho tino el significado de conceptos que tienen una muy seria repercusión práctica. Por ejemplo, exigir criterios de «minimización de sesgos» implica disponer previamente de una exhaustiva clasificación o enumeración de sesgos. ¿Dónde está la tipificación normativa de tales sesgos? ¿Existe o su constancia dependerá del juicio del aplicador/intérprete? ¿«Criterios de minimización» quiere decir que los sesgos no pueden ser eliminados y por eso hay que reducir su presencia? De ser así, ¿existen entonces sesgos fisiológicamente inevitables o incluso aceptables? ¿Cuáles serían? «Abordar su potencial impacto discriminatorio...». ¿Qué significa abordar, jurídicamente hablando? ¿Aproximarse? ¿Chocar? ¿Asaltar? ¿Iniciar, emprender, plantear, acometer, afrontar, encarar? Más aún: se «promoverá la realización de evaluaciones de impacto». Se promoverá, es decir, ¿se estimularán tales evaluaciones facilitando su realización por iniciativa ajena, eliminando trabas o mediante ayudas directas, o serán directamente exigibles a las instituciones públicas y/o privadas?

Cualquier jurista comprende que no se trata de pruritos abstractos sino de cuestiones prácticas normativamente muy relevantes. Finalmente, he aquí otro inciso de la norma: «Las Administraciones Públicas (...) priorizarán la transparencia en el diseño y la implementación y la capacidad de interpretación de las decisiones adoptadas por los mismos» [sistemas de inteligencia artificial]: sería arrogante por mi parte presumir de conocimiento sintáctico de una lengua que no me es madre, pero no puedo evitar pensar que priorizar es un verbo con función comparativa. Por tanto, se priorizará la transparencia frente a otra dimensión que será postergada. Pero la norma no lo dice ni especifica qué aspectos quedarán supeditados, dificultando así la labor práctica de primar la transparencia sobre, por ejemplo, la privacidad, la propiedad intelectual o el secreto de Estado.

En definitiva, parecen claras ciertas exigencias normativas insoslayables en el empeño por regular las nuevas aplicaciones tecnológicas. La inteligencia artificial pone a la ciencia jurídica interrogantes nuevos y pone a prueba tanto las capacidades de respuesta del sistema como las categorías conceptuales tradicionales y actuales. El desafío deriva de la necesidad de adaptar el derecho, por la vía de la evolución normativa o hermenéutica, a una realidad que cambia a un ritmo frenético y con mutaciones imprevisibles.

Sin embargo, de cara a cualquier duda que las aplicaciones de la inteligencia artificial le puedan plantear al derecho, éste siempre tiene una respuesta plausible que no se aleja de su modus operandi tradicional: la regulación de los algoritmos, es decir, la imputación de responsabilidades por sus acciones u omisiones, el tratamiento de los datos que manejan y generan, la atenuación de los sesgos que sus decisiones implican, etcétera, se llevarán a cabo con la lógica ficcional propia del derecho. Las normas regulan la responsabilidad legal estableciéndola, no porque se corresponda necesariamente con la responsabilidad causal. Tal vez lo tendríamos más claro en inglés, idioma en el que la responsabilidad normativa (liability) suena diferente de la responsabilidad material (responsibility). Puede, por tanto, que no hagan falta demasiadas alforjas legales, aunque sí de comprensión causal. Por eso, los juristas no pueden prescindir de los especialistas en inteligencia artificial para formular propuestas de iure condendo.

El propio Parlamento Europeo, en la resolución de 2020 sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial, precisa que «el auge de los sistemas de IA no implica la necesidad de revisar completamente las normas en materia de responsabilidad civil en toda la Unión. Unos ajustes concretos de la legislación vigente y la introducción de nuevas disposiciones bien ponderadas y orientadas serían suficientes para hacer frente a los retos que plantea la IA, a fin de evitar la fragmentación normativa y garantizar la armonización de la legislación en materia de responsabilidad civil en toda la Unión en relación con la IA».

Por tanto, amén del desenlace causal que quepa reconstruir respecto de quién dependió en última instancia el resultado de una acción (¿de un sujeto humano, de varios, o de ninguno porque la máquina ha adquirido una autonomía auténtica?), en términos prácticos serán las normas las que califiquen qué ocurrió e imputarán la responsabilidad por daños o incluso delitos conforme a lo establecido en el producto de la negociación legislativa. Para lo que se supone que estamos los juristas teóricos es para contribuir a que el razonamiento fijado en la norma se ajuste en el mayor grado posible a la plausible sucesión material de los eventos. Esto supone un esfuerzo por nuestra parte; es importante asumirlo, así no seremos un modelo de cara a la otra posibilidad que contempla El Mundo Today para que la inteligencia artificial demuestre haber igualado al ser humano: cuando aprenda a tocarse las narices...