La monserga de la estabilidad

A la lista de regalos que nos ha brindado el presidente Ángel Víctor Torres durante casi cuatro años (esa habitual lista de desgracias que ha superado con un arrojo excepcional, ya saben, incendios forestales, la quiebra de Thomas Cook, la pandemia de coronavirus y la subsiguiente crisis económica, el volcán palmero, ya me duele la cabeza al repetirlo) se ha añadido ahora otro: este Gobierno es «el mismo» que comenzó la legislatura. La estabilidad gubernamental es descubierta por Torres como una virtud democrática excepcional que ha contribuido a hacernos más felices y, si ocupa un cargo público, comer perdices:

– ¿Cómo estás?

– Pues mi hijo se ha quedado otra vez sin trabajo y he pedido un crédito para pagar el crédito ICO pero, joder, ¡menuda estabilidad tenemos en el Gobierno!

– Es una gozada, chico. Yo desde julio de 2019 duermo a pierna suelta e incluso ya no me duelen los golondrinos.

– Yo a veces me siento mal, pero luego recuerdo la estabilidad del Gobierno y recupero toda la fe en el sentido de la vida, en el futuro de mis hijos, en la fuerza creadora de la democracia. Pero, ¿tú alguna vez habían visto un gobierno tan estable?

– ¿Estás vacilando? Nunca. Ni yo ni nadie.

Sostener que el Gobierno autónomo que entrará en funciones a finales de mes ha sido tan estable como el mandato del emperador Antonino Pío no parece demasiado respetuoso con la verdad. En esta legislatura se han sucedido tres consejeros de Sanidad –uno interino: Julio Pérez– con sus respectivos equipos. Por cierto, jamás se ofreció una explicación más o menos comprensible sobre la aniquilación de la primera consejera, Teresa Cruz Oval, que ya habita en el olvido. ¿Por qué abandonó María José Guerra la Consejería de Educación? ¿Qué ocurrió con Sergio Moreno para que fuera fulminantemente sustituido por una nulidad invisible –Teresa Berástegui– como guarapera o viceconsejera de Turismo? Y se han producido otros cambios, desde luego, como la sustitución de una militante de UP por Marta Arocha en la Dirección General de Dependencia y Discapacidad o ese impecable ejemplo de enchufe de baja tensión que fue la designación de Blas Acosta –después de su dimisión políticamente obligada como presidente del Cabildo de Fuerteventura– al frente de la Viceconsejería de Economía, donde sigue enhebrando naderías por 65.000 euros anuales. En total son más de 60 los altos cargos –políticos, secretarios generales técnicos, asesores, responsables de comunicación– los que han sido cambiados a lo largo de estos cuatro años en el Ejecutivo. Y resulta plenamente normal. Un Gobierno es un organismo vivo. Que ese organismo sea un alazán, un hurón o una rata almizclera es ya materia opinable.

El presidente Torres se equivoca. Pero no se equivoca por desconocimiento: ansía hacerlo, como siempre, con la mejor de su sonrisas. La estabilidad de un Gobierno no tiene ningún valor en sí misma, sino una utilidad instrumental. Han existido gobiernos estables como una piedra de media tonelada dentro y fuera de España que han desarrollado una gestión positivamente espantosa. Si se refiere el presidente a que los socios del pacto (PSOE, Nueva Canarias, UP y la Agrupación Socialista Gomera) han mantenido su acuerdo durante esta legislatura se ajustaría más a la verdad. Con un matiz: tanto NC como Podemos no tenían otra opción que Torres y el PSOE para sentarse en el Consejo de Gobierno. No respondían a ninguna ética del pacto como una de las bellas artes, sino a sus propios intereses partidistas. Al final solo Casimiro Curbelo puede elegir. O susto o muerte. Para los demás.