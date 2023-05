Mi padre solía decir…

En el acervo de nuestra infancia o juventud suelen tener cabida ciertas frases con pretensiones de máximas lapidarias destinadas a orientar nuestro tránsito vital. Pueden ser fruto de la sabiduría de una madre, una abuela o un tío favorito. Pero para simplificar atengámonos a la genérica fuente paterna.

Mi propio padre no era muy amigo de pronunciamientos categóricos para encauzar o facilitar los desafíos que habían de jalonar mi futuro. Si acaso coincidía con el de la divisa familiar que forma parte de mi propio apellido materno –Lemieux– que ya es de por sí una pauta de conducta para la vida: «Le mieux que je puis». Lo mejor que puedo.

Por supuesto que le he de agradecer a mis progenitores toda una transferencia de valores y enseñanzas que espero haber asimilado, pero a falta de esas frases que suenan a sentencias, se me ha ocurrido que también yo soy padre. Y que mi mujer también ha tenido un padre, como lo tienen mis tres hijas, y mismamente mis tres yernos. Yernos que son a su vez padres. Así que he procedido a una pequeña encuesta familiar para recoger posibles pronunciamientos paternos dignos de ser rescatados.

Empezando por mí mismo, mis hijas me recuerdan alguna advertencia que suena más bien a amenaza: «Yo no me enfado nunca, pero cuando me enfado… ¡Aplasto!». O un consejo que es de simple higiene vital. «Traten siempre de dormir ocho horas». Por supuesto que no es el guarismo lo importante, sino evitar que por falta de sueño afloren tensiones y calenturas con indeseados daños colaterales a la pareja o al entorno en general. (Perdonen la nota de autor).

También me citan expresiones personales, pero que no son sino códigos de complicidad familiar, en mi caso «trope», «berberecho insulso» , la «araña gigante de Alaska» o «rocoscocos», términos cuyo usufructo no pienso desvelarles.

El padre de mi mujer era más partidario de las lamentaciones que de los consejos: «La gente estúpida abunda», «esto hasta cualquier idiota lo entiende».

El padre de uno de mis yernos se apoyaba sobre todo en las muletas que siempre te brindan los refranes, por lo que me cuesta diferenciar la producción propia de la que te brinda la tradición verbal. «Hasta el presidente de EEUU necesita de un panadero para comer pan» me parece genuino, pero «quien hace una hace ciento, si tiene lugar y tiempo» me suena a híbrido de refrán y cosecha propia. Pero hay una admonición que merece ser reseñada, porque en distinta forma se repite en mis otros dos yernos, y además he de aplaudirla, por la parte que les va a tocar a mis hijas, y confío que a mis nietos: «Haz las cosas bien o no las hagas».

Mis otros yernos, que afortunadamente son buenos alumnos, recuerdan las enseñanzas de sus padres: «Cuando hacemos las cosas bien, a veces salen mal. Pues imagínate cómo van a salir si las hacemos mal desde el principio». «Hay una manera correcta de hacer las cosas, y otras incorrectas».

Por todo ello, visto lo visto no me puedo quejar, en toda mi familia parecen imperar el esfuerzo y el espíritu de superación como guías de comportamiento fomentadas por los padres, a las que me sumo con entusiasmo. «Le mieux que je puis».