Reservorio y 28-M

De las tres definiciones que ofrece la RAE me quedo con la que se aleja de la medicina y la biología, y elijo la que identifica reservorio con estanque o depósito. También podría venir muy bien la de «población de seres vivos que aloja de forma crónica el germen de una enfermedad». Pero hoy me pica el cuerpo y no estoy para elevar la hipocondría. Por precisar, de cara al 28-M el reservorio son los planes, proyectos e infografías que están archivados y que soban los candidatos como si fuese el lomo de un perro anciano. Les da igual que la ferviente promesa venga de lejos y que incluso haya ilusionado a varias generaciones de una misma familia. Un caso prototípico es la división de Triana y Vegueta por una autovía, donde llaman (más o menos) la desembocadura del barranco Guiniguada en su salida al Atlántico. La peatonalización y el ajardinamiento de este asfalto viene a ser lo que en su momento fue para el lejano Oeste la llegada del tren. Es verdad, los incumplimientos reiterados, interrumpidos por las fanfarrias de tinte electoralista, nos convierten, un poco, en colonos que aspiran al jarabe milagroso que provoque un giro inesperado ante tanta vida perra. He puesto el ejemplo de un macroproyecto, pero me consta que hay líderes vecinales que se arrastran desde tiempos inmemoriales ante los candidatos para que pasen por sus barriadas. Ellos esperan que la promesa de una acera al borde de un precipicio, una alcantarilla o el reemplazo de una escalera por una rampa les sirva, en definitiva, para garantizarse una honestidad cada vez más raquítica donde reina la ambición, aunque sea una mierda. Siga la actualidad de las alegres comadres de los partidos y estará de acuerdo conmigo: todo le suena igual que hace cuatro años, y hasta más atrás. No es este lugar para deshilachar los programas, pero hay hombres y mujeres que han perdido la dentadura por el camino, o que casi no mueren por la pandemia. Pero al sistema le da lo mismo. Las elecciones son la cita ideal para liarse un canuto y remontarse a los tiempos de los tiempos, pero desde el relativismo gris.