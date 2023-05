Forza, De Blasio.

Los empresarios portuarios siempre estamos buscando contactos en el exterior. No queda otra ya que el tráfico cautivo es el que es, viene el que viene y como viene y está como está.

El que no busca fuera acaba cayendo.

En unas islas en medio del Atlántico bien situadas y bien acondicionadas no es suficiente vivir cara al interior. Mucho negocio pasa por ahí fuera, algo parecido por ahí arriba y hay que atrapar lo que se pueda.

Es dinero circulante y si se consigue bastante bien que viene. No es riqueza que esté cambiando de bolsillo en la isla. Ésta viene de fuera y en algunos casos para quedarse.

Con esto de las conexiones exteriores me estoy refiriendo sólo al recinto portuario, no quiero salirme de Belén María para no dar opiniones desacertadas, pero me da la impresion de que en la mayoria de los sectores empresariales tales como turismo, import-export, etc... desde tiempos no tan cercanos ya se carteaban con alguien extranjero para intercambios comerciales. ¿Cómo si no?

Volviendo al puerto, otros han venido ellos solos buscando sus intereses y apoyándose en nuestra logística.

Recordemos las flotas de pesca y con nostalgia porque ya no queda ninguna: cubana, japonesa, coreana, china, rusa, italiana...

Los italianos trajeron su flota también a Canarias y descargaban su capturas de aguas africanas en el Puerto de La Luz para reexpedir no solo hacia su país, sino para el lugar que mejor pagase por ellas, como es norma de cualquier mercado.

Era tal el movimiento italiano que crearon en aquel tiempo una de las consignatarias más potentes de las establecidas en nuestro Puerto de La Luz.

Junto a las históricas compañías Frucasa, Mavacasa, Ecopesa, Guillermo Brito, Guillermo Sintes y, que perdone algún olvidado, Marítima Italiana. Compartía hegemonía empresarial portuaria y estaba regentada por el señor De Blasio, que a su vez era él mismo cónsul de la república transalpina en la ciudad.

Con la marcha de la pesca, Marítima Italiana cerró, pero el consulado continuó y la zaga de los De Blasio también.

Tras la retirada laboral, su hijo José Carlos ocupó su plaza en el consulado italiano durante todo este tiempo (39 años) y hasta dentro de unos días.

Con su forma amable de tratar, su predisposición, siempre atento a cualquier movimiento portuario, italiano preferentemente, pero sin desatender a ninguno de los eventos marítimos su actitd le llevó y con todo merecimiento a recibir un premio Puerto en la época de la Presidencia de Sanchez Simón. Nos deja un estilo personal.

A José Carlos De Blasio se le quedó impregnado ese olor de muelle en Marítima Italiana en el Sanapú.

Seria injusto no mencionar en este esfuerzo empresarial canario por darnos a conocer en el exterior la imprescindible, laboriosa y en algunos casos con pocos recursos, labor del honorable cuerpo consular establecido en Canarias con una muy amplia representación de países diversos. Ha sido un gran apoyo de comunicación y colaboración en el mundo portuario. Nos ha servido de puente para nuestras transaciones.

En esta honorable organización, José Carlos De Blasio también ejerció un gran trabajo de forma grupal y demostró una vocación heredada encomiable.

En esta labor destaca el enorme esfuerzo desarrollado durante todos estos años por los De Blasio, en favor de Italia y en favor de Canarias. Ha sido intensa, provechosa y fraternal. Tal es así que actualmente la italiana es una de las comunidades más numerosas en Canarias.

Conociendo a José Carlos desde que eramos compañeros de clase estoy convencido de que seguirá muy interesado por los temas italocanarios que él conoce como nadie, tan de cerca como antes y servicial como siempre.

Lo veremos por el muelle con mucha frecuencia en sus días ahora menos agobiantes de retiro. Rodeado de mujeres. Sus hijas Cristina, residente en Barcelona, y Estefanía. Con sus nietas Alejandra y Lucía. Toda una familia que con Carmen Rosa, su mujer, formó y educó.

Forza, De Blasio.