Madre no hay más que una

El rol de madre se transformó, igual que el de la mujer cuando irrumpió el movimiento feminista y las leyes de igualdad en la década de los sesenta del pasado siglo. La mujer salió de la cocina, el fregadero y la colada para trabajar fuera de casa. Padre y madre, por igual, comenzaron el reparto del cuidado, atención de los hijos y las tareas del hogar. Así, hasta la actual revolución en la que ser madre se ejercita en parejas de hecho, madres monoparentales por separación, divorcio o decisión de serlo sin concurso de la «semilla» del varón o transexuales con derecho legal a criar y educar a los hijos. Todo al margen del tradicional matrimonio, sacramento bendecido por la Iglesia para la que «lo que Dios ha unido no lo separe el hombre» hoy cuestionado por parte de sus miembros abonados al laicismo y adaptación al cambio de los tiempos. Los maestros han trocado los días de la Madre o el Padre por el Día de la familia para no discriminar a los alumnos huérfanos y los que conviven en los nuevos modelos de familia, Durante largo tiempo hubo mujeres que pudieron ser madres por entrega voluntaria, víctimas del oprobio de lo que se llamaba «un resbalón» o robadas a sus legítimas biológicas hasta que se reguló, por legislación, la adopción cuyos padres declarados idóneos pueden educar a los hijos en libertad en un ambiente que propicie salud, educación y la mayor estabilidad emocional, porque se es «no de donde se nace, sino donde se pace». Y de última, hemos asistido a un encendido debate por la llamada maternidad subrogada o el peyorativo nombre de «vientres de alquiler». El caso de la actriz y presentadora de televisión Ana Obregón ha abierto intensas discusiones con posiciones a favor y en contra. Salió del hospital en silla de ruedas, con el bebé en brazos, como cualquier madre que algunos medios falsarios informaron que fue «después de un embarazo complicado». Cientos, miles de madres que han alquilado su maternidad biológica salen por la puerta de atrás víctimas de un trueque mercantilizado. El Tribunal Supremo de España habla de que se trata de un atentado contra el derecho de los menores y una explotación de la mujer inaceptables. «Nunca volveré a estar sola», dijo después de una entrevista de madre feliz. Respetable deseo y sentimiento después de haber pasado por el trauma de un duelo. Le asiste la comprensión y el respeto a un sentimiento largamente esperado. No el derecho que, según la legislación de algunos países, ese bebé debe ser entregado a una familia adoptante que, en el Estado español, se ha aligerado por la adopción internacional y en la nacional que suele llega al desespero y hasta el desistimiento por una espera de años. Mientras, miles de menores, en situación de abandono, acogidos por las instituciones también esperan su derecho a beneficiarse de la presencia y crianza de una familia que los cuide y les posibilite alcanzar algo de las oportunidades que da la vida. Los deseos de maternidad de una mujer no siempre son compatibles con el derecho de un menor a beneficiarse de un hogar estable. Mujer y madre tienen el mismo origen etimológico, amma, que significa amor. El primigenio sentimiento de apego durante el primer año de la vida que importa en el desarrollo posterior de la infancia, la adolescencia y que, en ciertos casos, ocasionan traumas que alcanzan a la vida adulta. Para el Psicoanálisis, por ejemplo, la madre es fuente de placer que, por el contrario, origina estados de desafección con secuelas en la formación de la personalidad y el posterior ciclo vital. Esto desde un punto de vista y doctrina que arranca en Freud y que parece no dejar bien parada a la mujer sobre la que cayeron, por primera vez, los estigmas disfuncionales de la neurosis o la histeria y en la madre de ser mala por demasiado protectora o despegada. Mucho más claro y comprobado, en Medicina y Psicología, la ansiedad o depresión posparto, la del ama de casa y la de cuidadoras de familiares dependientes y personas frágiles en el hogar. Desde criterios sociológicos y antropológicos ser madre ha desempeñado distintos papeles a lo largo de la historia. Hasta hace bien poco era el sostén afectivo y cuidado del hogar, ideal impuesto por la Dictadura a través de la Sección Femenina, que implicaba el cuidar a un rancho de hijos en tiempos que no había televisión y se necesitaban braceros para la tierra, ayuda para cuidar a los más chicos o el oficio del padre. Las que convertían las alpargatas en objetos voladores, las que llevaban a sus hijos, de mano, al Rosario de la Aurora y los acompañaban, con ropa hecha en casa o prestada a hacer la Primera Comunión. Y con notable ausencia de la figura del padre, eran las que tenían que ver con las cosas de la escuela y las enfermedades de los hijos. Si tenían la desgracia de ser viudas quedaban en el más absoluto de los desamparos y para criarlos con cierta dignidad y que no les faltara la comida, se veían obligadas a administrar «como Dios les daba a entender», el minifundio de tierras de secano, unas cabras y gallinas ponedoras, sacar adelante una pequeña tienda de barrio, gastarse la vista, a media luz, hasta altas horas de la noche «cosiendo para ajeno», desarraigadas de su entorno, sirviendo en casas de gente rica, trabajar en la zafra del tomate o, en última instancia, acudir a los internados de pobres para, en familias numerosas que era lo normal en aquel tiempo, librar a los hijos del hambre y que así pudieran estudiar o aprender un oficio. Fue la «madre canaria bonita» la del arrorró para dormir al niño o que dormitaba mientras lo acunaba dándole con el pie desde la cama, de la que habla el profesor de la Universidad de la Laguna Pedro Hernández y la adorna con los atributos de la «dulzura y suavidad» de carácter. «Una actitud cariñosa y protectora hacia alguien» definición del Diccionario de María Moliner, Aunque el mismo profesor habla de aspectos negativos como el restarle iniciativa y libertad por el carácter absorbente en la relación madre-hijo que, además, puede fomentar «actitudes cautelosas y conservadoras». Características propias del matriarcado de la época. Desde el momento del alumbramiento y los posteriores cuidados al neonato se es madre para siempre. Se le supone la defensa del hijo, aunque cierto que no se quiere a todos por igual por cariños recíprocos y razones de contexto familiar y social, sin embargo, si en años posteriores llega a apartarse del buen camino y delinquir se le disculpa porque como reza la sentencia argentina «no hay hijo fiero para una madre». Sin olvidar a las madres, mayores, solas, viendo pasar la vida entre el visillo de las ventanas o cuando, desencantada por hijos lejos del hogar y ocupados con los suyos exclama: «Una madre es para cien hijos y cien hijos no son para una madre».