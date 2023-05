Estos días he vivido de cerca los efectos de una pseudomedicación que se conoce como melatonina, fármaco revestido de medicina natural en cuyo consumo hemos caído muchos.

La melatonina es una hormona producida por el cuerpo. Regula los ciclos de día y noche o los ciclos de sueño-vigilia. La melatonina en los suplementos generalmente se produce en un laboratorio. La oscuridad hace que el cuerpo produzca más melatonina, lo que le indica al cuerpo que se duerma. No sé cómo dedicar la columna a unas gotitas que cada vez están más presentes en nuestras vidas, especialmente entre las que se calientan sin tino. La consumí hace unos diez o doce meses; no recuerdo con exactitud. Primero fue de forma esporádica y luego por una total ausencia de disciplina. Era fácil. ¿No dormía? Mal presagio porque esa alteración del sueño activa mis jaquecas. Tocó cortar por lo sano para descargar consciencias y, de paso, alertar a las autoridades. Termino con este tochón si sirve para evitar disgustos. Con un par de líneas personales vividas en el portal de un amigo llegó al punto y final. La melatonina aturde, envuelve y desconcierta. No se lo tomen a broma: ese día entre dormida y despierta estuve dos o tres horas en otro mundo. Y que conste que la medicación me la aconsejaron dos médicos.