Un parque temático de 'royals'

Muchos se sentaron ante el plasma con la idea de que se trataba de la oportunidad final para asistir al último suspiro de unos ritos y oropeles medievales, resucitados en la época de la liquidez, donde nada dura, por una especie de Rey Sol trasplantado en el otoñal Carlos III. Echo en falta al querido Jorge Lozano, semiólogo, para certificar lo que dicen por ahí: que la coronación ha sido un capítulo más de The Crown, la serie que desmigaja las miserias y grandezas de Buckingham. ¿Por qué no? Piensa la gran mayoría que este ácido lisérgico es el cierre, la disolución por harakiri de un poder que aún se cree sobrenatural, inoculado por la sangre y no por la voluntad democrática, Metidos en la salsa, nada que objetar por tanto a la idea de una institución que duraría más allá gracias a su fortaleza para el entretenimiento adictivo. Vemos en directo a unos royals que han sobrepasado el papel que les corresponde en la estructura del Estado para convertirse en actores. Políticamente son botellas de licor añejo metidas en bodegas húmedas cubiertas de telarañas. Un decapado de atributos reales que contrasta, sin embargo, con el realce cinematográfico que les acompaña en este siglo de diversificación de hábitos culturales. Un ciclo actual donde la monarquía está siendo versionada sin que todavía sea historia, sino con sus protagonistas vivos en los palacios o en el destierro de Abu Dhabi. Esta variante que empatiza con la monarquía por su puesta en escena hiperbólica y representativa de un mundo encantado debería, sobre todo, hacernos dudar sobre un final que se acerca y que podría estar a la vuelta a la esquina. Incluso, podría hasta modificarse todo lo que está a su alrededor, pero ellos seguirían ahí, conservados en formol en su parque temático, con colas enormes a la puerta, un recurso que les serviría para afrontar los dispendios. Nadie les pediría explicaciones políticas, pero a cambio tendrían que procrear más tramas de amores y repudios familiares para mantener en vilo a una audiencia insaciable, a esa ballena interminable que devora contenidos.