Una tómbola estúpida e indecente

Viviendas en propiedad, viviendas en alquiler, viviendas nuevas, viviendas rehabilitadas, señores, que me las quitan de las manos. Ya lo dijo un compañero el pasado domingo, después del mitin de Pedro Sánchez en Tenerife: corres el riesgo de encontrarte con la escritura de un piso al abrir una chocolatina Tirma. El mecanismo: el presidente del Gobierno hace un anuncio histórico sobre algún prodigio progresista sin informar al respecto y menos aún debatirlo en el Consejo de Ministros, desprovisto de mayores precisiones, y el Gobierno lo aprueba matizadamente después, y a por otra, y otra, y otra. Viviendas, bonos para juegos de ordenador o conciertos musicales, bonificaciones para viajar en tres por toda Europa, créditos del ICO. Lo que sea. La gente aplaude como focas las aseveraciones más atorrantes de Sánchez, según el cual había descubierto la fórmula de aumentar las pensiones según la inflación de un país que tiene un trabajador y medio por cada jubilado consiguiendo al mismo tiempo engordar las reservas financieras y garantizando la viabilidad indefinida del sistema. Es tanto como llamar oligofrénicos en la cara a los votantes. Y con una sonrisa.

Como en este pestífero mercado persa en incesante agitación es difícil hacerse escuchar, Yolanda Díaz, compiyogui del PSOE y ariete para debilitar a Podemos, lanza una propuesta ensordecedora: soltarle 20.000 euros a todo el mundo en cuanto cumpla los 18 años. Porque, sinceramente, ¿es justo que unos puedan heredar y otros no? ¿No es un deber ético del Estado – esto debe estar en algún libraco de Hegel – convertirse en prestatario de una herencia para cada ciudadano? Si uno se lo tomara en serio encontraría que por encima de los costes financieros existe una razón por la que rechazar el regalo de Díaz: porque es profundamente inmoral. Nadie tiene el puñetero derecho de que le regalen 20.000 euros con dinero que es de todos los demás. Llevo trabajando más de 35 años y jamás he dispuesto de 20.000 euros en mi cuenta corriente. Los gobiernos – y en especial los gobiernos que se dicen de izquierdas – no están para soltar dinero, sino para diseñar y financiar racional y eficazmente servicios públicos en beneficio de la ciudadanía, con una atención especial por los económicamente más débiles: sanidad, educación, dependencia, seguro de desempleo, programas y ayudas regladas para situaciones de pobreza severa y exclusión social. Nada de repartir dinero contante y sonante. Porque quien reparte dinero contante y sonante intenta, simplemente, crear y alimental lazos clientelares entre el poder político y unos ciudadanos que están dejando de serlo. Y eso, precisamente, intenta este flamante populismo disfrazado de socialdemocracia avanzada y que practican o intentan practicar con denuedo tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz o Ione Belarra, aunque Podemos es más creativo en materia de estupidez económica y propone no solo supermercados públicos, sino hasta un Globo dependiente de los presupuestos generales del Estado con repartidores con casco morado y derecho a masaje en los glúteos cada dos entregas.

Lo que están haciendo estos pájaros es cebar un gigantesco descrédito de la izquierda que costará lustros en superar. Es más o menos indiferente a que ganen las próximas elecciones porque, en ese caso, podremos ver la legislatura más corta de la historia: los independentistas vascos y catalanes no esperarán otros cuatro años para reivindicar el cumplimiento de su programa de mínimos – referéndum en el País Vasco y Cataluña – y – desde Bruselas -- la progresiva recuperación del control presupuestario, el fin de la manguera financiera europea y el restablecimiento de la regla de gasto acabará con esta tómbola indecente e irresponsable. La derecha gobernará largo tiempo mientras el PSOE inventa la manera de sobrevivir al sanchismo, que no es un programa para ampliar y reforzar derechos sociales, sino la particular estrategia de un líder para atornillarse primero en Ferraz y después en La Moncloa.