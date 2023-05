No es que una añore ni quiera volver a una dictadura, no. Después del alimento diario, una cree que la libertad debe ser para el género humano el bien más preciado, aunque no sirva, como en mi caso, sino para poder desahogarme públicamente, y nada más.

Pero me siento muy decepcionada. Cuando en la dictadura franquista pensábamos en la democracia, creíamos firmemente que los políticos tendrían que cobrar un sueldo, para poder exigirles cumplir. Hoy cobran sueldos, dietas y pensiones de por vida y no se les exige nada. La corrupción tiene lugar más que nunca y los ciudadanos nos sentimos totalmente desamparados, sin que podamos participar, sugerir, ni exigir más prioridades que las que se decidan en las altas esferas políticas, muchas de ellas tan decepcionantes también. En la dictadura, el político, además de su supuesto deseo y vocación de hacer bien a la comunidad, buscaba una situación de privilegios y de relaciones políticas, sociales y religiosas que beneficiaran su estatus. En la democracia, el político, además de perseguir los mismos fines que el de la dictadura, busca también unos buenos emolumentos y luchar, sobre todo, por el partido que lo ha aupado al cargo. Ya no es el ciudadano el fin principal de su lucha en la política. Los intereses del partido son lo primordial. No es de extrañar, por tanto, que a poco de unas elecciones y según las encuestas, la mitad de la población no tenga claro aún a quién ha de votar. Nuestro Ayuntamiento, aparte de unos mínimos presupuestos participativos para los barrios, donde hace creer falsamente al ciudadano que también decide las prioridades de la urbe, hace caso omiso al que se queja o que sugiere algo en beneficio de la ciudad y sus ciudadanos. Hasta el Rey contesta a cualquier español que se dirija a él por carta, aunque a veces sean verdaderos locos los que le escriban disparates, como conocemos algún caso. Lamentablemente, para los que la esperamos con ilusión, nuestra percepción actual de la democracia es decepcionante. Es una pena que nos hayamos llevado esta decepción y que, una vez más, se acerquen de nuevo otras elecciones...