El otro día en el gimnasio que acostumbro a frecuentar tuve una interesante charla con J.L. ,el operario con el que suelo coincidir, encargado de la limpieza de piso y máquinas del local. Al conmiserarme sobre lo ingrato de su tarea, cuyos resultados son apenas visibles pese al interminable repaso de mopas y bayetas, me regaló una verdadera conferencia sobre las demandas de su trabajo y lo frustrante de muchas facetas del mismo. Sobre la facilidad del plástico negro de los aparatos para acumular polvo, sobre el gratificante efecto de las gamuzas en la limpieza de las partes cromadas o niqueladas, sobre la futilidad de un trabajo de Sísifo, donde el local, abierto en sus dos extremos permitía y hasta facilitaba la permanente presencia del polvo. La verdad es que comprendía perfectamente su predicamento. No es lo mismo una faena sorda y sin glamour cuyos resultados son poco aparentes, y por tanto expuesta además a desinformadas críticas de los jefes, que otras tareas de resultados inmediatos y tangibles. Y en la charla con el sufrido limpiador me entendió perfectamente cuando le contrapuse la tarea que me había tocado a mí esa misma mañana, la de regar el pequeño jardín de mi casa; por de pronto yo regaba y daba gusto ver cómo el césped se mojaba. O el espectáculo de los diminutos arcoíris inventados por el sol al atravesar los abanicos de agua. Y el glorioso fulgor de las gotitas pegadas a las hojas de las adelfas ,convertidas en lentejuelas de los rayos del sol matinal. O el murmullo a lluvia del agua resbalando por las plantas. O el aroma a hierba recién cortada resucitado por la humedad. En definitiva mis cinco sentidos como notarios de un trabajo palpable y de efecto inmediato.

J.L. me escuchaba refrendando tácitamente lo agradecido de este tipo de tarea. Aunque en honor a la verdad no me pareció que mi aportación terminara de remontarle la moral. Pero mira por dónde, en eso me estaba yo equivocando . Mi interlocutor me replicó que entre sus tareas estaban también la de supervisar la temperatura del aire acondicionado del gimnasio, así como la puesta en marcha y selección tanto de la música ambiental como de los programas que se nos ofrecían en la pantalla gigante de televisión. Tareas que efectivamente se prestaban más a la iniciativa y al espíritu emprendedor del operario, para adaptar la temperatura a la humedad ambiente presente, o para escoger la programación audiovisual más acorde a la edad o a la personalidad de los que estuviésemos sudando en las máquinas en un momento determinado. Pero donde realmente se desquitaba – sincerándose bajando la voz – era cuando le tocaba la más cualificada de sus tareas, la de limpiar el garaje del gimnasio mediante el paso de una potente carretilla cepilladora. Para confesarme que no veía la hora de terminar con la limpieza del gimnasio y poder ponerse al volante del formidable mamotreto, desplegando todo el virtuosismo adquirido en su manejo, bordando un primoroso slalom entre los coches, y fulminando en su alrededor hasta la última pelusilla. Y aquí ya no pudo disimular que tan ingrata no debía ser su jornada de trabajo, ocultando bajando la vista el mismo brillo que juraría yo haber detectado en la mirada de Fernando Alonso cuando se sube al podio.