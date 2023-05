El peligro de derretirse el 28-M

No sé si es la primera vez en democracia, pero la meteorología augura un 28-M bajo un calor incendiario, con el agua muy pautada y con la fruta y la verdura bajo mínimos debido a los efectos del cambio climático. No es para tomárselo a la ligera, pero después de ver a Carolina Darias dándolo todo vestida de flamenca y a Jimena Delgado intentando salvar un caldero de lentejas, todo es posible en el territorio electoral. La canícula ha dado lugar a la convocatoria de un Consejo de Ministros, y aún está por ver si Sánchez va a llevar a aprobación la entrega urgente a la ciudadanía de sombreros Panamá para evitar los indeseables golpes de calor. Sería la razón aparente, pero lo que subyace es la preocupación gubernamental por un calentón de las neuronas con una reacción no controlada del voto. Se ha estudiado el cambio climático desde muchas perspectivas, pero aún queda en el tintero conocer cómo aumenta la irritabilidad, hasta qué punto hace que el desencanto se agudice o cómo acelera un trasvase de votos que hasta ahora no entraba en las previsiones. Una prueba de que la sudoración excesiva y la subida de temperatura del cuerpo alarma a la estructura política: una España plana el 28-M, refugiada a la fresca o debajo de la higuera, conecta de inmediato con el veredicto de una abstención asesina. Así y todo, se legislaría a la carrera para que las cubas rieguen el asfalto y aceras ardientes, junto con el reparto de granizadas. Y aquí, tierra de calima, siempre queda la oportunidad de montar los colegios electorales en la orilla de La Canteras mientras el personal anda de remojo, sólo interrumpido para depositar la papeleta. Si el fenómeno fuese a peor, pues queda La Barra o poner las urnas en enormes donuts flotantes controlados desde un barco, sobre todo si los compromisarios no pueden realizar sus funciones por el sofoco amparados en su inactividad por las órdenes que aprueben Sánchez y sus lumbreras. Repito, no se conoce antecedente alguno de una alianza tan imprevisible como un día de votaciones y el planeta derritiéndose.