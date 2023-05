Cocodrigil para todos

Por favor, no lo busquen en farmacias, pero existe un medicamento por el que su descubridora jamás recibirá el Nobel de Medicina, aunque debería ser el más recetado en el mundo. Justo ahora, en varias ciudades de España, y parece que el número no deja de crecer, el cocodrigil se ha convertido en la pastilla salvadora. En el prospecto del ya famoso compuesto, elaborado por la vasca Mariasun Landa, se advierte que la droga «es eficaz en el tratamiento de dolencias que cursan con síntomas tales como la angustia, el sentimiento de abandono y la desprotección recalcitrante». Una gragea destinada a sobrellevar el mal de hoy, el mal de una sociedad en la que la traición, incluso la de los próximos, ha ganado la partida. Ya no se puede confiar ni en la sombra de uno, por más que semeje estrecharte la mano. Así deben pensar en Podemos, puesto que, en la lejana Asturias o en el Madrid de Fuenlabrada, están probando el valor de una palabra, la de la revolución, que acecha cual depredador a las propias filas de los morados. De los muchos problemas que asolan al progresismo, el menor, aunque a primera vista no lo parezca, es el de un gobierno de coalición que se monta manifestaciones o escraches a sí mismo. Esto es puro espectáculo, propaganda para los íntimos, y nada más. Pero lo que ocurre en Podemos es harina de otro costal, quizás una lección de historia en vivo, sobre todo para los que desconocen la historia de España. El problema de la izquierda es su idiosincrasia, el carácter con el que se presenta a la contienda política.

Por desgracia, el cocodrigil no surtirá los efectos esperados ni servirá para atajar el mal carácter de esta izquierda, ya que la píldora de Landa sólo figura en uno de sus hermosos libritos, Un cocodrilo bajo la cama. Siento decirlo, pero no es una fórmula registrada ni tasada, si bien se sabe que es la única que frenaría el mal de Podemos. En realidad, los morados no es que tengan un reptil hambriento bajo sus pies, es que, entre sí, se comportan como la peor de las hienas. Este carácter brutal y fagocitario es el mismo que, desde hace más de un siglo, anida en las formaciones de la izquierda radical hasta convertirlo en un emblema de la marca ideológica. Y el resultado es el que ahora se experimenta en la sede del Principado de Asturias, donde el caos se queda corto para definir la situación generada. Y otro tanto ocurre en la representación de la localidad madrileña, donde se persiste en la brega por la legitimidad de las listas electorales. Cuando se juega a ver quién es el más demócrata, quién el auténtico en la defensa de los ideales de la revolución, la victoria casi siempre cae del lado de la locura, el sectarismo y la desfachatez. Podemos está en plena fase de autodestrucción, y ha comenzado por la periferia, un proceso que llevará un mes o quizás un año: eso nadie lo sabe, aunque lo cierto es que este partido del caos ya llevaba en su interior, aun desde su nacimiento, la semilla del rencor y el abandono. ¿Cómo va a sobrevivir una formación que piensa que «por su aspecto las personas parecen caricaturas, por su espíritu, locos, y por su moral, ladrones», en las ajustadas palabras del alemán Arthur Schopenhauer, quizás el primer protomártir podemita, incluso sin saberlo? Dudo que alguien que razone de tal guisa soporte el contacto con otro ser humano, ni siquiera con él mismo. Y, sin embargo, que es lo que más duele, este partido pronto cumplirá cuatro años en el gobierno de este país. De verdad que los que hemos de tomar urgentemente el cocodrigil de Landa somos el resto de los habitantes de esta España afligida por el mal carácter de la izquierda radical.