Pequeños delincuentes

Según la Fiscalía, en el año 2021 se archivaron más de 4.500 delitos cometidos por menores. Muchos de ellos corresponden a agresiones sexuales o violaciones. Estos han aumentado durante los últimos años en un 62%. También en Canarias como informan, con alarma, responsables de Servicios Sociales y Mujer del Gobierno de Canarias Según el Ministerio del Interior, entre los años 2016 al 2.021 se cometieron 2,700 delitos con varios agresores. En grupo, se convocan a través de las redes, para atacar a la víctima, «la caza fácil», a ejemplo y manera de la tristemente conocida «manada» de Pamplona. El otro, la baja la edad de los agresores que no alcanza la pubertad, ese momento en que comienzan a bullir las hormonas de la testosterona y la otra no es solamente una compañera sino un objeto de placer no consentido. La explicación es evidente que no viene de la Fisiología o el instinto reproductivo sino de la Psicología Social y la Sociología. Verdad que antaño también se producían actos violentos de contenido sexual entre adolescentes. Respondían a esa edad a la que Rousseau llamó la del «caballo desbocado» que quedaban como secretos bien guardados y que la secuela culposa se perdonaba en el confesionario. Se inspiraban en la propia imaginación, en el hacinamiento de espacios compartidos en hogares precarios y en la observación natural del apareamiento entre animales que los chicos de hoy no visionan ni siquiera en láminas de dibujos escolares. Hoy, el mundo de la pornografía infantil arroja cifras alarmantes como la de que cada siete minutos se muestra en internet a un menor siendo objeto de esta clase de abuso. Los contenidos de sexo explícito están presentes, al alcance de menores, las 24 horas al día. Las nuevas tecnologías han creado un entorno que facilita el acceso, producción y distribución de esta pornografía. Acceso sin límite y que, hay veces, aparece sin que se busque en cualquier móvil, gratis y en imágenes de alta calidad. El sexo como un objeto más de consumo de la sociedad neocapitalista en el que está presente el machismo, la autoafirmación de la masculinidad en edades bien tempranas y la cosificación de la mujer. Masculinidad de bragueta escrita por ilustres premiados de la Literatura que, en novelas autobiográficas, manifiestan el deseo, en edad ya provecta, de acostarse con una adolescente y uno, recién fallecido, nostálgico del Dios, Patria y Rey que se jactaba de haber yacido, en la cubierta de un barco, con un angelito de doce años. Un serial televisivo que para una presentadora mediática resultaba ser un experimento sociológico en el que parejas de jóvenes se acuestan en un revoltijo de movimientos y voces estentóreas al alcance de ser visto por cualquier menor en su hogar y de plena actualidad por la sentencia judicial contra un joven que violó a una de las participantes en el programa. El acto sexual que no es el de los monos de la especie bonobús que andan, fijo, en busca de pareja con quien copular y se juntan para dormir la siesta en imparables orgías, sino aquel que responde a factores emocionales entre los que está el amor. Pero hoy también influye cierta dejación de los padres conscientes o no debido al trabajo y ocupaciones personales, más patente en familias desestructuradas. Como un posible remedio surgió una iniciativa, hace un tiempo, en el Reino Unido que provocó un intenso debate entre los telespectadores, los medios y las autoridades. Se emitió un cortometraje de quince minutos con el sugestivo y polémico título de Madres que hacen porno. Mostraban a los niños vídeos porno explicados con pedagogía aplicada a su edad. El equipo estaba formado por varias madres de distintas profesiones y oficios conscientes de que cada vez se accede a un móvil a edades más tempranas. En España la media está alrededor de los nueve años. En los países europeos se sitúa en los doce años. La facilidad con que estos pueden visionar, sin control, páginas de pornografía a través de internet y los móviles fue la razón que llevó a este grupo de madres a realizar el experimento. Hubo psicólogos y antropólogos que estuvieron a favor de tan «innovador» y parental modelo educativo. Adujeron un hecho real que se venía produciendo, hacía años, en una tribu del centro de África: los padres convidaban a hijos a presenciar su propio apareamiento en un acto normal de reproducción, siembra de semen regenerador de fertilidad y aprendizaje de la vida adulta. No había engaño, secretismo ni mucho menos pornografía insana. Como alternativa y prevención a esta maleva moda extendida entre la población adolescente e infantil hay quienes proponen rebajar la edad de imputabilidad porque ya que saben manejar redes y adentrarse, peligrosamente, en el mundo de los adultos también gozan de cierta madurez para sumir responsabilidad social, civil o jurídica. Quizá convenga llevar a cabo una pensada, con evaluación psicológica, acerca del efecto generacional en cognición y otras capacidades mentales, pero está demostrado que no existe precocidad en el cerebro emocional, en pleno desarrollo y formación, durante la infancia y adolescencia. Habrá que poner el acento, más que en la judicialización de los actos, en la educación centrada en la escuela y la familia. No se sabe bien qué hacer con la educación sexual en las escuelas. No forma parte del currículo académico a pesar de que la Ley estatal de Salud sexual y Reproducción e interrupción voluntaria del embarazo de 2010 recomendó que estuviera presente en los institutos. Hay informes que dan cuenta de las pocas clases dedicadas, en las aulas, a una educación sexual y cuando existe se pone el énfasis en lo puramente organicista, depende de la voluntad de la dirección, del consejo escolar o de las asociaciones de padres.