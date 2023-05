A la sombra del drago

Es tan melancólico. O no. En el debate electoral de la Cadena SER participó el candidato principal y único de Drago, Alberto Rodríguez, algo que enervó bastante a los socialistas y dejó estupefactos a los de Unidas Podemos. La participación de Drago Verdes Canarias no derivó de un derecho de Rodríguez y sus compañeros a integrarse en la mesa de debate con los candidatos presidenciales, sino de lo que la emisora consideró que debería primar: el interés informativo sobre una opción de izquierdas fruto de la ruptura con UP del que fue, nada menos, su secretario de Organización, desposeído de su escaño en el Congreso por la muy particular interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo por Meritxell Batet. A un medio de comunicación privado se le puede exigir – desde la Junta Electoral – que no excluya a partidos con representación parlamentaria, pero no se le puede reprochar que incluya a otros. Cada cual, cumplidos los requisitos legales y reglamentarios, invita a su casa a quien le plazca. Es algo obvio que deberían entender el PSOE y Unidas Podemos, desde luego, pero también los responsables de Drago, que en estos días de precampaña han lanzado quejas, improperios y denuncias porque no se les ha invitado a participar en ciertos debates en espacios públicos y privados. Una conspiración de silencio, han gemido en las redes sociales, donde llevan meses exaltando al líder inmarcesible, su infinita bondad y su lucidez insobornable, y apaleando con deleitable saña a los podemitas por inconfesos traidores al capitalismo turístico, al españolismo y al psocialismo.

Uno ha visto y escuchado – y no solo leído – tantas experiencias rupturistas que venían a enterrar o rescatar la democracia parlamentaria y poner a Canarias en manos de los canarios que ya se sabe estas dinámicas de memoria, desde su creación supuestamente espontánea hasta la autodestrucción caníbal. Ya es asombroso la velocidad con la que el proyecto original del Podemos llegó al poder gubernamental y que en apenas cuatro años haya entrado en una obsolescencia cada vez más ensimismada, hasta el punto que una parte sustancial de la coalición – capitaneada raudamente por un dechado de astucia, adaptabilidad y oportunismo llamada Yolanda Díaz –entiende que si no se cambian ropajes, escenografías, retóricas y códigos gestuales están condenados a la absoluta irrelevancia. Los de Drago Verdes de Canarias van todavía más acelerados. A finales del pasado octubre Alberto Rodríguez presentaba su nuevo proyecto político. En enero se adhiere al Acuerdo del Turia, con Más País, Compromís, Xunta Aragonesista, Verdes Equo y otras fuerzas menores. Por cierto, es curioso el encuadre de Proyecto Drago en este mosaico. ¿Qué pinta el soberanismo confederal que tararea Rodríguez con los discursos de Íñigo Errejón o del señor Baldoví? Ahora Drago Verdes, apenas siete meses después de su constitución, y sin un cargo público en toda Canarias – ni siquiera se conoce el número de sus militantes – reclama participar en todos los debates, afea a los medios de comunicación que no informen de sus propuestas y asume la portavocía de todos los canarios frente a una casta de políticos insensibles, avariciosos, prostituidos, canallescos. No sé si les suena. Rodríguez tiene su público. Su habilidad gárrula consiste, sobre todo, en conseguir que parezca que denuncia por primera vez algo que lleva décadas denunciándose, incluso con los mismos clichés ideológicos, los mismos reduccionismos tranquilizadores, la misma indignación portátil que hace treinta años. Como cualquier populista sostiene que existen soluciones sencillas a problemas complejos que abren conflictos y necesidades y contradicciones en una sociedad desarrollada del siglo XXI. ¿Los impactos negativos del turismo? Basta con decrecer. ¿Y qué es decrecer? No construir más hoteles y tal. No me explico por qué nadie le dice que hace un lustro no se construyen hoteles en Canarias. Y tal. Una guardería mesiánica a la sombra del drago.