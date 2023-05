Alfonso, Guillermo y Juan Cruz

Alfonso González Jerez es un periodista tinerfeño de pluma afilada que maneja con precisión de cirujano los acontecimientos cotidianos de la política regional, examina a todo el mundo, no perdona a nadie, resulta ingenioso y a veces hasta brillante. Hace unos días ironizaba sobre los Premios Canarias y las Medallas de Oro del archipiélago que se van a entregar con motivo del 30 de mayo. Recuerdo que cuando se publicó mi peor novela contó que la estaba leyendo y, al no gustarle, la tiró por la ventana. Me pareció una crítica más que correcta, pues estoy de acuerdo en que No me mates vida mía es un texto flojo. Los altibajos de cualquier escritor son una moneda común. Y ahora vendrán malos tiempos para los plumillas y los letraheridos, porque el señor Bill Gates está anunciando que periodistas y escritores van a desaparecer porque la Inteligencia Artificial puede suplirlos con facilidad. Algo parecido podría suceder a los profesores, desde la escuela primaria hasta la universidad. Si esto es así abría que colocar unos frenos éticos a la Inteligencia Artificial, como sucede en otras cuestiones. A la Inteligencia Artificial se la desea y se le teme a un tiempo.

El comentarista habló de los Premios Canarias y las Medallas de Oro que reparte la comunidad autónoma con motivo del 30 de mayo. Dijo cosas sustanciosas con las que es fácil estar de acuerdo. Y comenzó que un promotor y difusor cultural como Guillermo García-Alcalde, uno de los mejores críticos de música del país, debería recibir la Medalla de Oro por su generosa contribución a la difusión del arte y la literatura en estas islas. La etapa de Guillermo al frente del periódico fue muy fecunda en cuanto al apoyo a las actividades creativas, y la llamada Generación de los 70 se vio beneficiada por su atención en distintos campos, desde la pintura a las letras. Las Medallas de Oro de Canarias igual van a parar a un grupo folklórico como a un artesano y a cosas variopintas, y todo eso puede ser justo pero el gobierno regional debería reconocer la amplia labor del antiguo director de este diario en beneficio de la cultura regional. Un gran crítico, un asturiano que siempre eligió vivir en Canarias. Otro personaje fundamental es Juan Cruz, un todo terreno que igual escribe sobre su amado Barsa que firma los mejores informes de periodismo cultural, no en vano obtuvo hace años el premio nacional por su intensa dedicación. Ahora, después de haber sido uno de los fundadores del diario El País, sus quehaceres profesionales van por otros caminos, siempre en busca de la exactitud y la verdad. Juan, Premio Canarias de Literatura, es un periodista arrollador, capaz de entrevistar a Margaret Thatcher o de participar en debates nocturnos en la televisión estatal. El asma condicionó su infancia y le predispuso para dedicarse al periodismo y la literatura. Escuchaba los partidos del Barcelona, se hizo hincha azulgrana y se enganchó a la lectura y posteriormente a la escritura. Su primera novela, Crónica de la nada hecha pedazos, ganó el premio Benito Pérez Armas y fue publicada en Madrid por Taller Ediciones JB. Juntos ingresamos en la Escuela Oficial de Periodismo, sección de La Laguna, en aquellos finales de los años 60 en los que el periódico El Día incorporó a unos cuantos jóvenes alumnos que manifestaban disposición, entre los cuales me encontraba yo mismo. Ernesto Salcedo venía de Huelva y fue falangista en su juventud, pero su mandato en el diario tinerfeño fue modélico porque en cuanto pudo borró el yugo y las flechas de la cabecera e impulsó un periodismo atrevido, valiente para la época, regionalista, constructivo. El Día fue el primer periódico de Tenerife que abrió una redacción en Gran Canaria. Qué tiempos.