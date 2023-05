La IA en el sector de los drones. Los desafíos que se afrontan

Si hablamos de tecnología emergente, hablemos de los drones, que aunque no es que sea algo de “hoy”, sí que es cierto que ya es algo que está en el día a día de la calle. Ahora le sumamos al concepto dron, lo que, aparentemente, se ha puesto de moda en el “qué decir” dentro de muchos entornos. Sí, la inteligencia artificial, otra “cosa” que parece que surgió ayer.

Pero vayamos por partes, y si ya la tecnología de los drones ha evolucionado, pero exponencialmente, en los últimos años, esto es debido en parte gracias a la implementación de la inteligencia artificial (de ahora en adelante, IA). ¿Y cómo?, pues hemos de saber que hay drones que tienen la capacidad de volar de manera autónoma, pueden tomar decisiones por sí solos, realizar tareas complejas; y lo que es más importante, sin la necesidad de intervención humana constante para llevar a cabo su desempeño. Eso sí, previa programación y configuración hecha por la inteligencia humana.

Ahora bien, el hecho de la enorme ventaja que esto supone para las diferentes industrias en cuestión de los múltiples usos que el dron tiene y que van desde la agricultura, la logística, la construcción, topografía, fotogrametría, etc.; sin embargo, esto conlleva el afrontar desafíos mayores y muy significativos para los profesionales dentro del sector, que no son otros que la seguridad, la ética y, por supuesto, la regulación. Entonces, dicho esto, el dar ese enfoque para establecer la relación de la IA con el campo de los drones, para empezar, se recalca que lo que antes podría parecer imposible de realizar, pues ahora no lo es tanto, y como ejemplo el hecho de que gracias a la IA, con la capacidad de vuelo autónomo que antes mencionamos, los drones pueden identificar objetos en tiempo real, y debido a la propia toma de decisiones, pueden evitar obstáculos y planificar rutas, por lo que van aprendiendo a adaptarse a nuevos entornos mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático. ¿Y qué significa esto?, pues que los drones, previamente entrenados, pueden reconocer patrones para luego decidir en base a la información (recordemos, en tiempo real) que están recibiendo.

Y si hablamos de trabajo cooperativo, gracias a la IA y una correcta programación, los drones pueden coordinar sus movimientos para rastrear y detectar objetivos complejos formando una red de vigilancia que cubra una área específica comunicándose entre sí. Puede impresionar, sí, pero un desafío con mayúsculas sigue siendo la seguridad, ya que a medida que la tecnología sigue evolucionando, los profesionales del sector también lo han de hacer en términos de conocimiento porque esto es crucial; los drones pueden ser pelligrosos si no se utilizan adecuadamente, y si con la ayuda adicional de la IA para facilitar las tareas de más complejidad, se lleva a cabo una errónea programación y planificación, los drones podrían chocar con personas, edificios, coches en circulación, etc.; así que, por todo lo dicho, se entiende que tanto los fabricantes como los desarrolladores de IA trabajen juntos para garantizar una seguridad, y para ello, la muestra de que los drones deben estar equipados con sensores y sistemas de detección de obstáculos, personas, etc. De ahí su carácter diferenciador e innovador.

Entonces surge una pregunta, y esta tiene que ver con una reflexión, y es la siguiente: ¿cómo podemos saber si las decisiones que tome el dron de manera autónoma, previa programación, son del todo justas y, sobre todo, éticas?. Ahí lo dejo.

Supongamos que se programa un dron para identificar y eliminar objetivos, ¿cuáles son los criterios en los que nos basaríamos?, ¿habría un sesgo?, ¿cómo garantizamos que no estamos invadiendo la privacidad de las personas?, y por último, ¿cómo nos aseguramos de que los algoritmos serán los justos y los drones se utilizarán de manera responsable?.

Otro aspecto por último, y no menos importante, tiene que ver con la regulación. Ya sabemos que no en todas las partes del mundo la legislación se rige de la misma manera. La IA tiene mucho que ver aquí, porque si ya de hecho los requisitos específicos para la operación de drones, incluyendo la altura de vuelo, distancia, tipología del dron, etc., tienen condicionantes y matices a interpretar; pues a medida que la tecnología avanza, las regulaciones adicionales harán falta porque debe haber un trabajo cooperativo entre los fabricantes de drones y los desarrolladores de IA para establecer unas pautas claras, básicas y unificadas para su uso en diferentes industrias.

Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que la IA se presenta como una herramienta esencial dentro del sector de los drones; sin embargo afronta retos significativos, los cuáles deben abordarse trabajando juntos para que los profesionales podamos aprovechar al máximo esta tecnología que ahora podemos disfrutar, responsablemente, en beneficio de de una mejor sociedad y mejora de este sector emergente.