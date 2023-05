Cartelera para hoy: «Martes de cine»

El cine entra en campaña cuando no hay cines. Podría ser una greguería de la de Ramón Gómez de la Serna, pero en la fecha y hora en la que superSánchez anuncia por el megáfono de campaña sesiones de dos euros los martes para mayores de 65 años, aquí no queda nada que meterse entre pecho y espalda. Igual que con La matanza de Texas, la salas del centro de la ciudad cayeron una detrás de otra en una carnicería capitalista. Aquí se esfumaron (o se las fumaron, mejor dicho) de los barrios. Y también de los pueblos: el otro día un señor del pago de Tenteniguada me señalaba el lugar donde estaba el cine que había levantado su padre en los años de las alpargatas y los burros, nada menos que entre Valsequillo y San Mateo. Ante esta desertificación, el estiramiento de la bonificación cinematográfica sería para asistir a las sesiones que se programan dentro de unos centros comerciales impersonales, ruidosos, llenos de luz artificial y cargados de compradores compulsivos a los que la película les importa un rábano. Los mayores de 65 años, entiendo, conectan mucho mejor con los rituales del cinéfilo, que no admite tener que verse absorbido por una vorágine el día que va a ver una película extraordinaria. Un filme, por otra parte, que estará en cartelera un tiempo mínimo y con un horario que se acerca peligrosamente a la madrugada. Claro que a estos mayores les parece genial la rebaja de los martes, pero lo verían más perfecto aún si se potenciase la creación de salas de cine de arte y ensayo, con ofertas de calidad, ya sea con ciclos para revisitar a los clásicos o con ofertas procedentes de festivales y premios de calidad. Aquí carecemos de este segmento creativo desde el cierre del Monopol, el último cine de barrio de la capital que echó el candado para desconsuelo de muchos mayores de 65 años y cinéfilos que no han encontrado sustituto. Ni que decir tiene que a nuestros responsables culturales, de la llamada izquierda progresista, no les altera el desalentador panorama. A ver si con estos martes se animan y le quitan telarañas a la Filmoteca Canaria, tan improductiva.