Querido amigo, de un tiempo a esta parte tenemos la impresión de que todo está en obras, desde las casas, las calles y las aceras de la ciudad hasta los partidos políticos.

De repente ves, por ejemplo, que hay cantidad de calentadores de agua tirados junto a los contenedores, y no es solo porque duren menos, sino simplemente porque el servicio del agua del ayuntamiento los revienta a base de aguas duras y presiones sin control en las tuberías distribuidoras cada vez que se produce una avería.

Al mismo tiempo, y como quiera que las incidencias aparecen siempre en el lado de los propietarios, los fontaneros municipales autorizados para intervenir en estos casos, se están haciendo de oro, y ya no te digo los que trabajan por su cuenta, que se presentan como autónomos pero que se niegan a emitirte una factura legal.

Otra cuestión es que, desde que el bipartidismo pasó al multipartidismo, ya ningún partido gana las elecciones, pero, a pesar de eso, resulta que todos gobiernan. Aunque lo más preocupante es que todos cobran del erario público.

No importa, entonces, a qué partido votes, porque todos se dedican a hacer de todo, Gregorio. Desde la caída del muro de Berlín ya no hay partido comunista ni tampoco se puede decir que exista un partido capitalista tal como fue concebido, que las personas podían poseer bienes propios sin sufrir presiones sociopolíticas.

Supongo que, tal como ha cambiado el comunismo, el capitalismo, el neoliberalismo y otras propuestas políticas, también tendrá que cambiar la democracia participativa, que debería convertirse en un sistema que estuviera más acorde con la realidad en la que vivimos.

El mundo está en obras, Gregorio, lo que no sabemos es si las reformas que se están haciendo van a mejorarlo o, por el contrario, van a acabar con él.

Acabamos de ver con horror cómo la monarquía inglesa, otra anacronía de nuestra época, parece haber resucitado las formas y las costumbres de hace siglos como si de un cuento de hadas se tratara.

Decía el cantante Elton Jones que la princesa Diana se había ido apagando como una vela al viento: «Like a candle in the wind». No sé si sería por el viento, pero también podría haber sido por la ventolera que levantaba con las orejas el príncipe Carlos cada vez que movía la cabeza…

Lo cierto es que el cuento de hadas se truncó en la oscuridad de un túnel de Paris donde un mal día se dejó la vida la princesa Diana de Gales.

Es posible que la vena más romántica de los británicos conservadores se haya refugiado en la nueva pareja real para rememorar unos tiempos que aún son recientes, aunque difícil será que puedan llegar a confundir a la joven y hermosa princesa Diana con la controvertida Camila, actual reina consorte, que, con su porte desgarbado, para muchos pasaría más por bruja que por princesa.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.