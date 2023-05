Cita electoral en prosa iconoclasta

El próximo 28 de mayo se nos llama a acudir a las urnas para votar en las elecciones autonómicas y municipales. Con esta llamada a las urnas se nos dice que votar es la palanca de cambio más poderosa.

A estas alturas, lo único que veo es una variedad de siglas, promesas y programas electorales (sin garantía alguna de que sean legalmente vinculantes). Sinceramente, el menú a la carta de partidos políticos que se nos presenta no me dice absolutamente nada; incluso me atrevería a decir que la mayoría de los ciudadanos no nos sentimos representados en absoluto por ninguno de ellos y sus falsas promesas.

No se equivoquen: la mayoría de los que van en listas electorales no son políticos, sino personas que aspiran a, o a seguir viviendo de, lo que algunos llaman política. La extensa mayoría de esta especie que se dicen políticos/as carecen de ideales y les importa más bien poco o nada el progreso y bienestar social. Su único ideal y compromiso social es consigo mismo.

En primer lugar, la mayoría no son políticos instruidos –y válgame Dios si algún candidato en alguna lista electoral ha leído a Platón, a Hobbes, a Locke, a Rousseau, a Maquiavelo, a Kant, a Adam Smith, Keynes, o incluso a Marx como corpus teórico esencial de la política–. Honestamente, dudo que la mitad de los candidatos hayan tocado un libro en su vida. Y si alguno de estos candidatos llega al bachillerato ya es de apreciar. No obstante, nada de lo expuesto anteriormente tiene valor ya, ni siquiera es un requisito para meterse en política. Por lo tanto, hasta un bonobo podría hacerlo. Sólo que un bonobo es más noble.

Parece ser que el concepto de ‘intrusismo laboral’ se perdió en la historia. Hoy día cualquier mindundi vale para rellenar las listas electorales y ostentar cargos institucionales, a pesar de su preparación (o la falta de ella). A los partidos políticos también les interesa tener a este tipo de perfiles en las instituciones, mejor aún si no son homo sapiens porque son más maleables a merced de la cúpula de los partidos y, sobre todo, de quienes están en la sombra manejando los hilos. ¿Qué es ser político hoy en día? Es una pregunta digna de reflexión filosófica, me atrevería a decir que casi hasta metafísica.

Pero lamentablemente, en una llamada democracia representativa (que no directa ni participativa) a la vista queda lo que son y lo que serán estos cargos electos de una democracia burguesa. Más que políticos en el sentido estricto y ortodoxo de la palabra (o en términos más románticos como lo podría definir Platón de reyes filósofos), nos encontraremos con una serie de cargos electos (muy probablemente puestos a dedo) para gestionar y administrar presupuestos estatales y, sobre todo, europeos –porque vivimos prácticamente subvencionados–. Pero sin olvidar que estos peones de la política burguesa están sujetos a merced de los poderes económicos y la banca, los poderes fácticos.

No se vayan a pensar ustedes que estos sujetos están metidos en política por ideales o por su preocupación por el bienestar social. Entre los partidos que concurren a las elecciones apenas hay diferencias, son y representan lo mismo sistémicamente y económicamente hablando, es decir, todos sustentan el modelo depredador neoliberal. Evidentemente, como partidos políticos tendrán sus matices, pero en esencia, son dos caras de una misma moneda. Por lo que todo esto, en cierta medida, es una farsa electoral. Y la democracia reducida al voto es un engañabobos y una mera ilusión.

Lo que se entiende hoy día como ‘político’, no es más que una persona relativamente avispada/ambiciosa (muchos sin escrúpulos) a la que le atrae la supuesta política única y exclusivamente como medio de vida; y no como un instrumento de cambio social y económico. Sin más. A estos ‘políticos’ sólo les preocupa mantenerse en el cargo: sus privilegios, su tren de vida, su glamour y sensación de poder, sus dietas y sus sueldos astronómicos –sí, los que sustenta el contribuyente a base de impuestos y más impuestos para que la clase/casta política pueda vivir de lujo y a todo tren–. Luego entre ellos, hay algunos a los que les puede más la avaricia y, partiendo de la base de que la corrupción está, cuanto menos, normalizada e institucionalizada, estos avispados buscan lucrarse a título personal saqueando las arcas públicas durante la legislatura. Por lo que a mi juicio, todo aquél que ostenta un cargo político es simplemente parásito del erario público mientras viven completamente desconectados de la realidad social y económica.

En resumidas cuentas, el próximo 28 de mayo se nos llama a las urnas para elegir a quienes nos van a saquear, a quienes van a vivir del cuento de la política, a quienes vamos a colocar en un cargo institucional, a quienes vamos a dotar de privilegios además de un sueldo Nescafé durante otros cuatro años.

Muchos de estos candidatos en listas electorales acabarán, sin duda, colocados en cargos institucionales. No obstante, que les quede bien claro a estos políticos aburguesados de tres al cuarto: que no nos creemos sus promesas, no nos creemos sus eslóganes y programas electorales vacíos de contenido y, sobre todo, que no nos representan en absoluto; ni en sociedad ni en política.

Para finalizar les dejo con esta reflexión: ¿Cuántos de estos candidatos/as en listas electorales creen que se presentarían a las elecciones si la política constituyera prestar un servicio público sin los privilegios y los sueldos que ostentan?