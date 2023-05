Generalizar es siempre equivocarse

Generalizar siempre

es equivocarse

Hermann Keyserling

Filósofo y científico alemán (1880-1946)

En estos días, lamentablemente, hemos tenido que escuchar unas declaraciones públicas de doña María de la Salud Gil Romero, presidenta de la Confederación Canaria de Empresarios de la Construcción, donde desacredita de forma generalizada a todo el profesorados de la familia profesional de Edificación y Obra Civil de Canarias. En su atrevimiento llega a decir que el profesorado no quiere formarse; que no utiliza las nuevas tecnologías e incluso que muchos no han pisado jamás una obra... Y lo ha vivido directamente, porque se lo han dicho. Ese es su fundamento.

Es necesario decirle a esta persona que el cuerpo de profesores de Formación Profesional en la especialidad de Edificación y Obra Civil está formado por arquitectos, aparejadores, ingenieros, topógrafos, delineantes, etcétera. Ignora además, deliberadamente, que toda la formación que se imparte en Canarias se realiza según los criterios que establece el Ministerio de Educación y Formación Profesional desde Madrid, siguiendo los parámetros establecidos por la Unión Europea dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Es muy fácil decir lo que dice desde el púlpito en que se instala y desde la poltrona que la sustenta porque para ella la educación es un buen negocio. Efectivamente, las relaciones con el Servicio Canario de Empleo son magníficas. ¿Cómo no van a serlo, si sostiene con fondos públicos –que no recibe Educación– todas su obras de caridad en las enseñanzas de edificación con los mejores profesionales sacados de las obras?

Generalizar es convertir a todos en lo mismo. Viniendo de una profesional resulta todavía más incongruente porque como empresaria sabrá lo que es una obra y la ha pisado, pero también ha tenido que sufrir en su piel lo que es la discriminación y el despro-pósito.

Si conoce tan bien como dice el Centro Integrado de Formación Profesional Felo Monzón Grau Bassas, que ya no es un IES sino un Centro Integrado de Formación Profesional al cual, además, se le ha otorgado recientemente la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias por su labor «innovadora» dentro de los centros educativos del Archipiélago, deberá enterarse de que éste ha sido el primer centro en Canarias en utilizar drones en aplicaciones relacionadas con la construcción o tecnologías de realidad virtual y de 3D en la realización de proyectos constructivos.

Desgraciadamente, tampoco cuenta con recursos ni materiales porque su dotación económica está sujeta –como todos los centros públicos– a un exiguo presupuesto nada comparable a las subvenciones del Servicio Canario de Empleo. Por algo será que en Canarias no interesa que se unifique la Formación Profesional (Educación y Empleo) dado que sigue siendo un nicho importante de negocio para los que quieren aprovecharse de ello.

Con todo, lamentamos que se puede transmitir esa imagen del profesorado que pensamos está motivada por el desconocimiento de la situación actual pero, sobre todo, lamentamos el daño que esas declaraciones puede provocar en el alumnado y sus intereses, sobre todo en un curso donde la cifra de preinscripciones en estas Enseñanzas, públicas y gratuitas, es de las más altas de los últimos años.