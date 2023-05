Un periodista orgulloso de serlo

Es muy dudoso que sin Guillermo García-Alcalde –por ejemplo– existiese el Festival de Música de Canarias. Fue una idea –un porfiado deseo– y luego un proyecto de García-Alcalde, Rafael Nebot y Jerónimo Saavedra. Este año se celebró la edición XXIX y participaron más de 800 músicos en 60 conciertos que se celebraron en las ocho islas. En realidad el Festival de Música es el único proyecto cultural relevante que ha sobrevivido en Canarias desde los años ochenta. Y sobrevivió por el talento programático y organizativo de Nebot, el apoyo político de Saavedra y la vigilancia mediática sobre su salud y expansión del propio García Alcalde, por supuesto. Esta intervención ejemplifica muy bien el uso del poder y el estilo de influencia del más solvente, inteligente y cultor editor de prensa que ha trabajado en Canarias. El poder es más eficiente y eficaz cuanto más discreto e invisible se muestra (o no). Un director general o un consejero delegado no es un tertuliano, no se lanza en paracaídas, no escribe articulejos de opinión. Su tarea es cuadrar los números sin dejar de hacer periodismo y viceversa y está permanentemente, como un médico de guardia, dividiendo su atribulada atención a los desfallecimientos de las cuentas o a las fiebres del periodismo.

Tampoco hay que confundirse. Guillermo no era Batman. Los poderes lo conocían y reconocían perfectamente. Y viceversa. En cierta forma representó aquí, en nuestro país, la máxima encarnación del periodo de oro de la prensa: cuando el viejo modelo de negocio –ya desmoronado por las sucesivas crisis económicas y por la evolución de las tecnologías de la información abiertas a internet– alcanzó su esplendor. Los buenos periódicos –y algunos que no lo eran tanto– presentaban espléndidos beneficios y según una vieja expresión americana, en la publicidad resplandecía la libertad. La prosperidad de los medios era el baluarte de su autonomía frente al poder político. En ese contexto García-Alcalde construyó no solo una estructura empresarial, un diseño de gestión, sino una congruente cultura profesional: los directores decidían contenidos y las redacciones se dedicaban a las noticias mientras sólidos equipos económicos y publicitarios maximizaban los beneficios. Es legendario el respeto de García-Alcalde a los directores y a los responsables de la redacción, pero también a los periodistas. Un periodista que es respetado por su empresa es un periodista que se respeta a sí mismo, y un periodista, si se respeta a sí mismo, respeta los hechos y las normas básicas del oficio, que se resumen en una: hay que contar lo que pasa le disguste a quien le disguste y –no menos importante– debes contarlo con independencia de tus opiniones. Tus opiniones carecen de cualquier importancia, y si te empeñas en lo contrario, deja el periodismo de verdad y ponte a emborronar columnas como cualquier pelanas. García-Alcalde era generoso y exquisitamente cortés, pero sabía ser duro, incluso extraordinariamente duro, para defender los intereses de sus periódicos. Por eso esa generosidad infatigable brillaba todavía más. Porque partía de una veloz inteligencia analítica, de una lucidez irónica y de una fortaleza de carácter que la crueldad de la vida, de cualquier vida, supo poner a prueba. Era una generosidad que no procedía de despistes o debilidades, sino del amor a la vida, de la curiosidad, del diálogo. Escribió música pero también logró hacer de la conversación una de las bellas artes. Redactó ensayos y críticas musicales –así empezó en los periódicos y fue lo último que en los periódicos publicó– pero en realidad se sintió siempre periodista, estuviera garrapateando cuartillas en La Nueva España cuando jovencito o presentando informes en un consejo de administración. Un periodista que conociendo todos los horrores y errores de un oficio brutal y embrutecedor conservó intacta una lucidez cada vez más solitaria. Un periodista orgulloso de serlo, y con toda la razón.