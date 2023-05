El árbol bonito

Cayó un árbol histórico, emblemático del barrio capitalino de San Juan, por el peso de los años. Según información de este periódico el Ficus Macrophylla, plantado en el siglo XIX, haciéndose eco de la Federación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, ha estado doblado porque la casa contigua ha impedido su crecimiento y las raíces están comprimidas por una acera y el asfalto y que fuentes municipales informaron de que su interior estaba podrido. A su sombra está el colegio de las Salesianas que siempre ha llevado su nombre. Con seis años estuve matriculado en el centro en la clase de Sor María Manso, una monja de mirada dulce y permanente sonrisa que me enseñó a juntar las letras, distinguir las mayúsculas de las minúsculas y escribir una pequeña tarjeta con un «mamá te quiero». También la primera que me dio la oportunidad de participar en una coral y representación teatral con la patriótica canción de «Soldadito soy de España y es tan grande mi valor que al entrar en la batalla soy el Cid campeador». Vestido de uniforme confeccionado con trazas de papel verde, tuve el aplauso del público presente que recibí con gran regocijo y elevó lo que hoy se llama la autoestima. Una vez cayó fuerte palo de agua, acompañado de aparato eléctrico, a la salida de la clase del mediodía y los niños se guarecieron, arrimados a su tronco, debajo de la copa frondosa. Al punto salieron dos monjas y se los llevaron para dentro porque siempre se dijo que los árboles atraen a los rayos en las tormentas. Enfrente estaban los lavaderos públicos donde se juntaban las mujeres a lastimarse las manos lavando y restregando la ropa sobre la piedra lisa mientras se aconsejaban sobre herencias mal repartidas, partos, nacimientos, muertes y duelos. Al lado, los chiquillos se entretenían echando barquitos de papel en el cauce del agua limpia de la acequia o cogiendo lagartijas entre las piedras del barranco Guiniguada, muchos años antes que el asfalto cubriera los últimos vestigios del camino y matojo de la Conquista, a las que les cortaban el rabo para ver, asombrados, como el cacho desprendido de la barriga seguía vivo brincando entre la tierra. Todavía no se sabía nada del miembro fantasma. Y fueron algunas, las mujeres, que miraban con coraje arriba porque los pájaros habían cagado la ropa lavada cuando colocaban las cestas debajo para hacer un descanso de su peso o mejor acomodarlas en la cabeza después de salir de los lavaderos. Los mismos pájaros cuya incesante y grillado canto acompañaba el de los niños, abajo en el patio y una monjita los miraba y señalaba a lo alto y, con cierto arrobo, iniciaba la canción de «los pajaritos que van por el campo, vuelan y vuelan, unos y otros son de Dios los animales de la creación». No todos eran angelitos cantores aprendiendo las primeras letras de unas monjas dedicadas al culto y la enseñanza, sino que los había, más galletones o gandules que, por los alrededores del árbol y las laderas de San Juan se entretenían con el peligroso juego de la guirrea. Se formaban dos bandos y se dedicaban a una peculiar pelea arrojándose chinas con un instrumento del diablo: las tiraderas hechas con dos palos cortos, algo de alambre y un elástico. Las madres echaban la culpa a chiquillos mataperros que no eran del barrio sino de otros sin nombre y que andaban siempre de haraganes «por esos andurriales». En tiempos que fue párroco don José Quevedo, profesor del seminario y luego canónigo de la catedral, hasta las vistas del árbol llegaba el grupo de mujeres con el cura cantando «perdona a tu pueblo Señor» en el año de Las misiones predicadas en la iglesia por los padritos que venían de afuera como si las islas fueran un territorio colonial que había que evangelizar para Cristo y la Iglesia de Roma. Con sus crucifijos sobre el pecho, sotanas con fajines y grandes manteos que los diferenciaban y prestigiaban ante el humilde clero secular de los pueblos y barrios de la capital se les veía desayunar en el mismo colegio, servidos por las monjas, después de decir misa y confesar en la iglesia o en la capilla del colegio dedicada y consagrada a la Virgen milagrosa. Y por las tardes, también a la vera del arbolito, conversaban con viandantes y repartían caramelos a los niños, que «la bendición padre», y besaban sus manos y el crucifijo. Del tronco y debajo de la fronda de verdes y recias hojas, en la vuelta de la carretera, la única que había hacia el centro de la isla, salía el viejo coche de hora de largas bancadas abiertas a la intemperie que llevaba de gira a los alumnos al vergel y las casas señoriales de Tafira baja y el Secadero. Son muchos los recuerdos de los alumnos de esa época y que los de este tiempo siguen nombrando al colegio como el del «Árbol bonito». Hasta que la podredumbre enfermó su corazón y retoños que brotaban ante la mirada de miles de alumnos y familias y no soportó por más tiempo el peso de los siglos.