Breverías 119

La mayor de mis hijas me reprocha, cuando le inflijo la lectura de mis artículos, que adolecen de falta de optimismo, siempre quejándome en vez de ver el lado positivo de las cosas.

Pues bien, tenía pensado escribir sobre el enorme susto que me llevé ayer al no encontrar el móvil, convencido de haberlo perdido o habérseme sustraído. Y por supuesto adornar el relato con florituras sobre la angustiosa situación, sobre la pérdida de cientos de números de teléfono, la desaparición de irremplazables fotografías familiares etc.. Vamos toda una tragedia.

Pero claro, tiene razón mi hija: el enfoque no es el lamentable extravío de una herramienta indispensable en mi vida cotidiana, sino la gozosa recuperación de mi móvil, el inmenso alivio al reencontrarme con tanta memoria recobrada. Así que ahí lo dejo.

Y para hacer todavía más positivo el relato, como aviso a navegantes les aclaro las circunstancias de la pérdida: tras contestar una llamada, había dejado distraídamente el móvil sobre una estantería de la despensa donde estaba ordenando unos botes de conservas.

*

Y hablando de móviles, y que me perdone mi hija si vuelvo a recurrir a la crítica y al victimismo, ¿se han dado cuenta del truco comercial agazapado en los pequeños sueltos de noticias que nos facilita Google ? El encabezamiento es el engodo: ”el aeropuerto más peligroso del mundo”. Claro, uno pincha ávidamente el artículo, pero resulta que el morbo no se despeja hasta haberse pegado uno todo un rollo sobre aeropuertos en general, entreverado el texto de múltiples anuncios, que son naturalmente la finalidad última de todo el artículo.

Y por supuesto que la reseña suele servirse a la medida del destinatario, debidamente seleccionada merced a los cookies personales recopilados por Google, desde “la insuperable tortilla de papas de José Andrés”, hasta “truco perfecto para doblar las sábanas”.

*

En un reciente viaje a Madrid, al salir en hora punta de una boca de metro, me percato de cierto cambio en los encuentros con los pasajeros que me vienen en dirección contraria. Normalmente en estos casos se da cierto toma y daca a la hora de desviarse uno o la otra persona para evitar el encontronazo. Pues bien, tengo la desagradable impresión que en mi caso hay mucho más daca que toma. Vamos que me toca más a mí apartarme que al viajero que lleva la misma trayectoria de colisión. Dándole vueltas al tema, caigo en la cuenta, que sea porque yo haya mermado, o porque mis semejantes se han vuelto más altos y corpulentos, el caso es que mi anatomía ya no impone como antes a la hora de dilucidarse quien es el que cede el paso. Y se me ocurre el símil de los animales que en su panoplia de defensas suelen echar mano aumentar su aparente volumen, los pájaros desplegando sus alas, la cobra exhibiendo sus pectorales, o el pez globo hinchando su anatomía.

Por lo que en mi situación siento cierto desamparo. Tal vez un aparente turbante consiguiera otorgarme cierto empaque suplementario. O podría hacer como el expresidente Sarkozy, comprarme unos de esos zapatos trucados que le mejoran a uno la estatura. Aunque dudo que los 7 cm que garantiza el fabricante fueran suficientes. Por favor, denme alguna idea.