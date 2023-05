Un donante no es un padre

El donante de semen está sobrecualificado. Su esperma tiene que ser excelente y él debe gozar de buena salud física y emocional y superar pruebas médicas para confirmar la ausencia de infecciones y enfermedades genéticas. Eso no se le pide a cualquier padre ni a la mujer que será embarazada.

La calidad del esperma del hombre se ha reducido en un 50% en 50 años, pero no cabe la preocupación global: en la India nacen 67.385 niños al día y van por 1.425 millones de personas. Acabaremos siendo descendientes de indios, como lo es el primer ministro del Reino Unido, o de paquistaníes, como el de Escocia. Acabaremos siento tan distintos como fuimos, Santi.

En España la donación es gratuita, pero por ahí fuera pagan entre 10 y 20 euros. No es mucho, pero no deja de ser un trabajo manual agradable, que no lleva demasiado tiempo, en el que eres tu propio jefe y que te mete en la zona de confort. Es un mercado regulado: no pueden tener más de 6 hijos vivos para evitar incestos involuntarios en la edad adulta y preservar la salud mental de los nacidos por este procedimiento, que pueden tener tantos hermanos de familias distintas, con los que no podrían estrechar lazos.

En Holanda, la fundación Donorkind, que facilita el encuentro de los hijos y hermanos nacidos mediante esta práctica, ha denunciado a Jonathan M., a quien a sus 41 años le atribuye la paternidad de 550 niños -alguno en España- porque vendió parte de su producción en Internet. Mercado negro de semen.

¿Por qué se quieren estrechar lazos por un vínculo genético entre personas que nunca crecieron como hermanos y son fruto de un donante que nunca tuvo voluntad de paternidad responsable, que ni siquiera compartió un deseo sexual con la madre? La emocionalidad familiar reciente está haciendo mucho daño en las nuevas formas de conseguir familia. Ya hay un ser humano con ADN de tres personas para evitarle una enfermedad genética. Ojalá en el futuro no desarrolle la enfermedad emocional de querer conocer a su padre/ madre sanador/ sanadora.