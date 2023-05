(In memoriam Guillermo García-Alcalde)

Aunque en su debido momento alcanzamos la licenciatura universitaria en Filosofía y Letras, los preámbulos de nuestra formación humanística fueron, casi como una obsesión, la lectura de la prensa. Con poco más de dieciséis años ejercimos la corresponsalía en nuestro pequeño pueblo, y lo que podía ser noticia lo atrapábamos como mariposas volanderas.

Una tarde de junio de 1967 llevé media página escrita a máquina a LA PROVINCIA, que entonces se ubicaba en la calle Murga. El título de la noticia era ‘Primera misa de un sacerdote del Opus Dei’. Allí me recibió un señor diez años mayor que el que esto escribe y con su perfil de hombre serio y maduro, camisa impecablemente blanca y tirantes cruzados agradeció aquellas letras. Esperé hasta tres días a su publicación pero al cuarto pude comprobar que la pequeña nota no se publicó y en cambio apareció una larga entrevista a dos páginas con el misacantano artenarense. Lo del Opus entonces eran palabras mayores y me percaté de que el evento no se podía despachar en una nota de corresponsal de pueblo. El señor que me recibió fue Guillermo García-Alcalde y la entrevista venía firmada por Antonio Cruz Domínguez.

En octubre de aquel año ya fui a La Laguna donde ejercí también como corresponsal de la vida universitaria. Pasados los años, tras la publicación del primer libro de la historia de mi pueblo, fui nombrado cronista oficial. El periodista Paco Cárdenes, responsable de la sección de región, siendo director Diego Talavera, me ofreció un espacio para publicar cada semana un artículo de libre elección temática. A los pocos meses, en marzo de 1995, empecé a escribir puntualmente cada semana la columna ‘Piedra Lunar’. La ‘piedra’ hacía referencia a la cercana realidad y ‘lo lunar’ podría recoger la ficción literaria. Dos vertientes de nuestro existir en el mundo. Entre la columna, el periódico, el autor y los lectores se fue creando una relación de compromiso que ha llegado hasta el presente. El total de columnas ya sobrepasa las quinientas, existiendo tres recopilaciones en formato de libro.

Quienes alentaron este compromiso fueron dos personajes de nuestra cultura literaria que en el Club Prensa Canaria, cada uno por su lado y en tiempos diferentes, me dijeron: «Luján, no dejes la columna» (Eugenio Padorno, dixit). Y, en otra ocasión, Guillermo García-Alcalde me espetó su opinión: «Te leo y me agrada tu estilo. Aprendo de ti». Con estas referencias, perdonando las citas referenciales, no pude dejar de escribir y el compromiso se agarró a mi ser espiritual como una yedra se agarra al muro para poder crecer hacia arriba.

Puedo decir que el magisterio sobre la elaboración de la columna partió de la intuición autodidacta. Si bien es verdad que desde los quince años ya leía las columnas de Campmany, Emilio Romero, Ignacio Quintana, Juan del Río Ayala, Luis Doreste Silva, cada uno con su estilo y manejo del idioma. Una larga estancia en el Colegio Mayor Mendel, en Madrid, donde cada día se recibía media docena de periódicos, se publicaban las columnas de periodistas profesionales radicados en aquella capital, siendo estrellas la dominical de Manuel Vicent, la de Juan Cueto y la diaria de Francisco Umbral, que entonces publicaba en El País, así como el luminoso comentario sobre el mundo de los toros que escribía Joaquín Vidal.

Guillermo García-Alcalde fue un maestro de la escritura, defensor del léxico sin caer en tropelías domésticas. La crítica musical la elaboraba con gran plasticidad. Y sus textos periodísticos transmitían lo que los romanos llamaban auctoritas que se manifestaba de manera espontánea y soslayaba lo que podría ser la mediocritas que viene a ser el querer y no poder.

En cierta ocasión un periodista amigo, que fue director de LA PROVINCIA, me dijo que quería morirse antes que Guillermo porque, a sabiendas de que le escribiría un obituario, que aunque de seguro no podría leerlo, este iba a ser perfecto, ya que entre otros géneros, los textos de óbitos los bordaba.

Guillermo colaboró con la Junta de Cronistas oficiales de Canarias en la presentación del primer anuario en 2005, celebrada en el Gabinete Literario; en el prólogo coral del libro confesional de Pepe Dámaso y en el inédito de Jerónimo Saavedra; en el centenario de la Escuela Luján Pérez propiciado por los cronistas, y en el aniversario de Pepe Dámaso celebrado en el CAAM.

La columna implica maestría y, al igual que una morcilla, debe estar bien amarrada tanto por arriba como por debajo. Hace pocos meses, Vargas Llosa se desnudó sobre su modo de abordar la página dominical que tiene contratada en El País. Le da vueltas y revueltas mientras cada mañana corre por las calles madrileñas, e incluso se la envía a media docena de amigos antes de publicarla. Y es que la escritura, cuando se pretende que trascienda, no deja de ser un trabajo, un trabajo bien hecho si se quiere tocar en las puertas de la gloria.