Aun pasajero del autobús le dio un infarto y el conductor se salió de la ruta para llevarlo al hospital, de modo que acabamos todos en Urgencias. No sabíamos qué hacer porque parecía que nos hubieran sacado de nuestras vidas. Resultaba desconcertante, pero tenía un punto agradable. Una señora dijo:

-Ya que estoy aquí, voy a que me miren una herida que tengo en el pie desde hace quince días.

Y se dirigió al mostrador para contar su problema. El conductor del autobús nos informó de que volvía al trabajo y la mayoría de los pasajeros le siguió, pero un grupo de cuatro o cinco decidimos esperar a la señora de la herida en el pie. La vida nos acababa de regalar unas horas de asueto y estábamos decididos a apurarlas. Había una máquina de café, por cierto, que nos sirvió para calentar el cuerpo, pues la temperatura era muy baja. Mientras me calentaba las manos con el vaso de cartón parafinado transmití a uno de los pasajeros la idea esta de haberme encontrado de repente, y gracias al infartado, fuera de mi vida.

-Es la misma sensación que tengo yo -respondió el pasajero-. Observo desde aquí mi existencia diaria y me doy cuenta de que la rutina nos mata. Esta aventura tiene algo de viaje extracorpóreo.

El resto de los viajeros se unió a la conversación y todos se pusieron de acuerdo en que estaba muy bien que nos sacaran de vez en cuando de nuestras vidas para poder valorarlas con cierta distancia. En esto sonó el móvil de una de las pasajeras que lo atendió discretamente, retirándose un poco. Luego nos informó de que era su marido.

-Le he dicho que estaba en la oficina, como siempre a esta hora.

-¿Y eso? -le pregunté.

-Me gusta esta sensación de clandestinidad que no tenía desde joven, cuando decía en casa que estaba en un sitio y me encontraba en otro.

A las tres horas salió la mujer de la herida en el pie y decidimos todos ir a comer una hamburguesa a un restaurante cercano. Lo pasamos muy bien. Del infartado, no hemos tenido noticia alguna.