La arrogancia del poder

Explicaciones, de qué?» respondió el monarca a una pregunta sobre si estaba dispuesto a explicar por qué ha sido un defraudador y otras no aclaradas supuestas coimas a modo, y manera de cuando, con cara compungida, al salir del hospital recuperado de un accidente producido en una caza con su amante, en plena desolación ciudadana, expresó aquello de «lo siento, no volverá a ocurrir». Y volvió a ocurrir o ya venía ocurriendo hacía tiempo. Sin vergüenza alguna pasea su imagen de ricachón que se prepara para regatas veraniegas de lujo en vez de apuntarse a un curso de universidad de verano sobre Ética y Buen gobierno o un Cursillo de Cristiandad tan devoto tridentino que aparece bajo los doseles de las catedrales. Ungido de poder por «la gracia de Dios», estirpe de sangre y una Constitución que le hace impune, inviolable, resulta ser un fiel ejemplo de aquellos que ejercen la política contagiados del síndrome de Hubris. Palabra griega que significa orgullo, soberbia, arrogancia. Engreimiento que si no se cultiva con grandeza de miras deriva en el desprecio a los otros, En cierta ocasión me comentó un político de otro, con cargo institucional que dijo, por lo bajo: «vamos, cuanto antes, a apartarnos de esta chusma». Esa chusma lo aplaudía a rabiar en una inauguración. El síndrome se atribuye a muchos de los que se dedican a la cosa pública durante el tiempo que permanecen en el poder. Entran en una especie de comportamiento narcisista un fenómeno psíquico que nos remite al mito del Narciso que se ve reflejado en el espejo e intenta que su imagen le hable. No hubo contesta, y frustrado, se clavó el puñal en el corazón, culpable de tantos suicidios que provocó a sus amantes. Freud estudió el tema y lo incorporó a su panoplia de psicopatologías propias de la gente de Occidente. Narcisismo que el Diccionario de María Moliner define como «un hombre presumido o vanidoso, que se preocupa mucho de su atavío o está muy satisfecho de sus propias dotes». El self, actual presente en miles de fotos y videos de cualquiera para engrandecer su autoestima virtual. En el caso que nos ocupa, aquellas y aquellos investidos del poderío que le da el voto, en listas cerradas o el nombramiento, a dedo, para un cargo de confianza. Excesiva preocupación por el yo que le puede llevar a todo tipo de actos en los que se valore su imagen pública al punto que, por momentos, comete gruesos errores en palabras y poses aconsejados por sus corifeos y asesores, En tiempo de elecciones entran en una especie de ataque de nervios que contagian a funcionarios y asesores. Despacio y conversando que van y vienen de desayunar o tomar un refrigerio, pero apurados de agenda cuando acompañan a su alcalde, consejero, consejera, director general o cargo de cartera ministerial. Una vez concluidas las elecciones y formados los gobiernos de mayoría y pactos, porque una cosa son los «irrenunciables» principios y otra es el pragmatismo utilitarista esta clase profesional de partitocracia suele olvidar el bien común y la igualdad proclamada en carteles y soflamas en las campañas y pasan parte del tiempo preocupados en no ser removidos del puesto u otro relacionado con lo público o sus respectivos vasos comunicantes y el pago de favores a mayor provecho de su grupo y los suyos. Sobre la clase política y los políticos escribió Aristófanes en su comedia Pluto en el año 388 a C.: fíjate en los políticos en las ciudades: mientras son pobres se portan honradamente con el pueblo y con la ciudad, pero en cuanto se enriquecen del común, se vuelven unos canallas de inmediato y conspiran contra las masas». No todos ni todas son iguales y desean, en pensamiento, actitud y actos la mayor felicidad y bienestar para sus ciudadanos o vecinos, pero la impresión de desistimiento de mayorías desencantadas se basa en que los partidos son máquinas de poder y agencias de colocación. Max Weber distinguía entre aquellos que viven para la política y los que viven de la política. Los primeros se entregan y son fieles a un ideal, los segundos hacen de la política su modus vivendi, Hacen de ella una fuente de ingresos que les catapulta hasta la jubilación, aunque para ello tengan que cambiar de partido (ya se sabe aquello de Groucho Marx «tengo unos principios y si no les gustan los cambio por otros) o servir a intereses que, hasta hacia poco tiempo, combatían o denostaban. « Quosque tándem abutares patientia nostra Catilina?, («Hasta cuando vas a seguir abusando de nuestra paciencia, Catilina?») espetó Cicerón a Catilina en el senado romano. Hasta cuando tanta mediocridad, intereses de clase e impostura. Una de las posibles soluciones la da Platón en La república cuando escribe que cada uno haga aquello para lo que está preparado y que la dirección del Estado esté en manos de dirigentes formados en Filosofía. Esa materia transversal que debe ser estudiada y aplicada en todas las profesiones y postergada, hoy, por tanto currículo tecnológico y emprendimiento en la Enseñanza Media y Bachillerato. Otras parecen más drásticas y radicales, pero que invitan a la reflexión antes de depositar el voto en la urna: la postura del filósofo cínico Diógenes que andaba buscando, con una linterna en la mano, a un hombre justo, rara avis para Juvenal, por las calles de Atenas. La otra me lo escribió, un historiador-guía en una dedicatoria de una obra suya durante una visita que hice a la Capadocia, un proverbio turco que dice: los pastores seguirán siendo crueles mientras las ovejas sigan siendo imbéciles.