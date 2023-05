Sobre Guillermo

Decir que al menos Gran Canaria, tuvo la suerte de tenerle a él y su empeño en seguir cultivando y manteniendo el alto nivel cultural que existía en nuestra ciudad. Me entendí con él desde que le conocí en un acto del Conservatorio de Las Palmas y tras un buen rato de conversación, que mas bien se asemejaba a un duro match del Roland Garros, me dijo, bueno, me quedo tranquilo, veo que el Festival está en buenas manos! y a partir de ahí, sin que JAMÁS interfiriera en nada de nada sobre los contenidos, fué una persona de gran confianza, con la que podía hablar de las próximas programaciones, que me mantenía en secreto los platos fuertes de cada temporada (sabía por ejemplo casi desde el principio de las negociaciones que sería la Orquesta de Chicago y su titular Riccardo Muti, quienes abrirían la 30 edición del Festival de Música) , que remó junto a i, desde donde podía en pro del evento cultural de alto standig que tanto amaba y respetaba, estuvo siempre ahí para colaborar en todo lo que fuera necesario. Sabía sobre música lo que no estaba en los escritos, y todo lo que tenía, lo ponía en bandeja sin condiciones, y no le daba ningún pudor decirme, venga niña! (con todo el cariño) que tu de eso sabes mucho mas que yo!! y no podré olvidar su cara de emoción y de alegría tras cada noche llena de las mejores notas! Sin lugar a dudas, la cultura en Las Palmas pierde un sólido pilar. Desde la ciudad de la Música que tanto amaba le mando mi mas entrañable abrazo, y a todos ustedes mis condolencias. Un fuerte abrazo!!!