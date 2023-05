Esports de tenis, expectativa vs realidad

Los esports deportivos son muy famosos dentro del mundo de la competición, y tienen una gran cantidad de fanbase tanto a nivel nacional si hablamos de España, como a nivel internacional. Destacan juegos como el FIFA, el NBA 2k y los juegos de las diferentes modalidades del motor, como principales deportes electrónicos a nivel profesional, incluso llegando a las Olimpiadas con las Esports Olympic Week a celebrarse este año en Singapur. Pero ¿Qué pasa con el tenis?, ¿No tiene suficientes adeptos como para convertirse de verdad en competitivo?; la realidad es que los juegos de tenis siempre han tenido una gran cantidad de jugadores, además de ser de los juegos deportivos más famosos de la historia de los videojuegos, el gran problema viene, cuando el mejor juego de tenis ya tiene más de diez años desde su lanzamiento. Los fans de este deporte llevamos esperando muchos años por uno que se parezca mínimamente a Top Spin 4, que es considerado uno de los mejores juegos deportivos de la historia, teniendo más de diez años como ya comenté.

A día de hoy, el único juego que tiene un pequeño apartado competitivo es Tennis World Tour 2, un juego con ya casi 3 años, que siempre ha tenido muchos problemas por no cumplir nunca las expectativas de la comunidad. Existen básicamente dos torneos actualmente a nivel competitivo, que son las ATP finals Next gen, que une a los mejores tenistas jóvenes del momento en un torneo a final de año, y el Mutua Madrid open. Estos dos torneos realizan un torneo virtual a través del Tennis World Tour 2 de forma simultánea al torneo de tenis real, de resto, solo Roland Garros y el Comité Olímpico Internacional apuesta por los esports y solo lo hace mediante el juego de móvil Tennis Clash. En mi caso, yo he sido de los únicos jugadores profesionales de España en juegos de tenis, a través de mis victorias en el Mutua Madrid Open, y en las Roland Garros Eseries, antes de pasarse a competir en teléfono móvil.

La ATP y su circuito de tenis real tienen uno de los formatos más atractivos de competición de todo el mundo de los deportes, y tendrían también uno de los esports más bonitos y con más interés de todo el mundo, pudiendo realizar un calendario paralelo de torneos al de tenis real, con clasificatorios online y un sistema de puntuación de defensa de puntos como lo es en la realidad. Esto es solo una pequeña idea que se me ocurre y que según he hablado con muchos de mis rivales durante estos años, tendría una gran acogida en la comunidad.

Esta es nuestra expectativa desde dentro de la comunidad de los videojuegos de tenis. La realidad es muy diferente, en ella nos encontramos con un mundillo donde se lleva más de diez años esperando para disfrutar de nuestro deporte favorito a través de las consolas y además poder tener la oportunidad de competir y ser pioneros en la competición, hasta poder crear algo que revolucione el mundo del tenis.

Muchos de los mejores jugadores del mundo nos hemos juntado, hemos debatido y hemos buscado soluciones contactando con desarrolladores y empresas del sector, enviando informes detallados de errores y puntos a mejorar de todos los últimos intentos fallidos de simulación de tenis. En este 2023 sale a la venta Tiebreak, que es un nuevo juego del que aún no sabemos nada, pero en el que tienen nuestro feedback para seguir una línea que sea bien acogida por el público en general.

Si eres fan de los videojuegos de tenis, eres competitivo y echas de menos un juego con el que disfrutar de tu deporte favorito a través de la pantalla, quizás a partir de 2024 un nuevo esport aparezca de forma rotunda e imparable en el mundo de la competición.