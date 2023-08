Novios impacientes

La última encuesta –la del Instituto Perfiles– ha golpeado menos al PSOE –que se mantiene como la fuerza más votada y lograría entre 22 y 23 escaños: un verdadero éxito después de cuatro años– que al Partido Popular. Porque en las últimas semanas ha crecido entre muchos dirigentes y cuadros del PP la expectativa del sorpasso, es decir, de superar en votos y escaños a Coalición Canaria. Habría que recordar a los más desmemoriados que el PP ya superó a Coalición –y al PSOE– en las elecciones autonómicas de 2011, bajo el liderazgo de José Manuel Soria, de cuya abrupta ausencia todavía no se han recuperado los conservadores isleños. Paulino Rivero viró inmediatamente y suscribió un pacto con el PSOE de José Miguel Pérez, y juntitos gobernaron esos años atroces de recortes presupuestarios y degradación de los servicios públicos y asistenciales en España y en Canarias. A ese ejemplo, el ejemplo de lo ocurrido en 2011, es al que se ha agarrado el Partido Popular de Canarias desde el pasado año, pero un servidor cree que se equivoca.

Hace doce años el PP ofrecía una cierta solidez en su implantación territorial en Gran Canaria, ciertamente, pero también en Tenerife y Fuerteventura. Disponía, por ejemplo, de una sólida mayoría en La Palmas y de un apoyo notable en Telde. El indiscutido liderazgo de Soria y esa base socioelectoral potenció la ola electoral del Partido Popular procedente de la Península. Actualmente, en cambio, y después de una sucesión de liderazgos frustrados, que siempre se han antojado eventuales por muchos experimentados cargos y cuadros del partido, la debilidad municipal del PP resulta evidente, y la modestia de su capacidad de crecimiento en concejales no parece discutible. El tripartito que gobierna el ayuntamiento de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria sufre un ligero desgaste, pero se sostiene. Ese es el principal problema del PP canario: ha perdido su atractivo para las clases medias urbanas en Gran Canaria, pero también en Tenerife. También existen problemas de mercado electoral ligados a una coyuntura concreta. El PP, en Gran Canaria, y singularmente en la capital, combate en el mismo espacio socioelectoral (con todos los matices que se quiera) con Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria y Vox (que CC se haya metido en este berenjenal supone un error ya no táctico, sino estratégico, y no saldrá barato en estas y en las próximas elecciones). Lo que necesitaría el PP, si quiere recuperar una ambición mayoritaria, es repensarse como proyecto político de centro derecha en Canarias con nuevos liderazgos, nueva sensibilidad isleña y nuevas apuestas programáticas. Pero es más que dudoso que en los próximos tiempos admitan una necesidad tan perentoria y compleja como esta.

En cambio puede florecer una tentación mucho menos laboriosa y lúcida: pactar con el PSOE. No, por supuesto, en el Gobierno autónomo, porque eso no lo toleraría Génova, pero sí en Cabildos y en ciertos ayuntamientos. Repetir en Tenerife el modelo de La Palma, por ejemplo, según la vieja teoría del enemigo común que puso en funcionamiento Asier Antona: el PSOE aniquilaría s su principal contrincante en la lucha por el poder institucional y el PP a su principal adversario en el combate por el voto electoral. En estos momentos existen indicios de contactos (muy informales, muy casuales, casi fantasiosos) entre algunos dirigentes del PP y la dirección insular del PSOE. Si los psocialistas no consiguen alcanzar la mayoría, ofrecer al Partido Popular la corona en el Cabildo tinerfeño y en el ayuntamiento de Santa Cruz o llegar a alguna fórmula de transición. Esos dirigentes del PP esperan, desean, quisieran que Núñez Feijóo no ganase con la suficiente rotundidad las elecciones del próximo domingo para poder desobedecer a un líder relativamente debilitado o francamente contrahecho y abrir la etapa de los esponsales entre las derecha y la izquierda mesetaria –como diría Román Rodríguez– para acabar con todo nacionalismo: el regionalista, el autonomista y el soberanista.