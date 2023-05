Gracias a los héroes del HPS

Queridos héroes del Hospital Perpetuo Socorro (HPS) de la UCI y enfermeros de la planta octava: Muchísimas gracias por el trato y cariño y apoyo que me han dado los días, y en varias etapas, de mi ingreso en la UCI y en planta. Su valor humano es inmenso. Siempre con buenas palabras y transmitiendo energía positiva. Y cuidándome mientras estaba en la cama con múltiples deposiciones. Siempre me atendieron con amabilidad, sonrisas y apoyos anímicos. Son extraordinarios. Muchísimas gracias y saben dónde me tienen siempre. Prefiero el whatsapp a que me llamen ya que viajo muchísimo y a muchos países diferentes del mundo.

Mi whatsapp 609010701 y mi mail aph@valsons.com. Nací el 3 de octubre de 1961 y volví a hacerlo el 11 de abril del 2023 en el HPS, donde me acogieron y curaron tras la operación. Muchísimas gracias de todo corazón.