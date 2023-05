Gracias, gracias y gracias. Este domingo, 28 de mayo, la ciudadanía teldense apostó claramente por un cambio en el municipio de Telde. Las urnas expresaron con rotundidad el camino a elegir en los próximos cuatro años, un camino de cambio, un camino de verdades. Gracias a los teldenses que han apostado por este proyecto que lidero y que muestran con firmeza sus ganas de ilusión y de esperanza por un Telde mejor.

Gracias a los hombres y mujeres que fueron nuestra mejor representación en los colegios electorales, para que todo transcurra con normalidad y transparencia, como debe ser. Gracias a los cientos de simpatizantes y voluntarios que hicieron posible el éxito de la campaña. Y como no, gracias al equipo que decidió dar un paso al frente y acompañarme en la candidatura, desde la número dos hasta los suplentes. Mi máximo respeto y admiración.

Gracias al cariño y apoyo que hemos recibido en las urnas, pero también gracias a las muestras que me expresan a diario, en la calle, en los barrios, dónde seguimos al pie del cañón. Gracias al resto de candidatos y miembros de otras formaciones políticas, hayan obtenido representación o no, todos ellos han participado en este proceso con la intención de ofrecer un proyecto de ciudad, por sus felicitaciones y por saber diferenciar la cuestión política de lo personal. Con la misma transparencia, debo decirles que la candidata de Nueva Canarias no lo ha hecho. Pero eso ya es pasado. Tiempos pretéritos.

Nueva etapa municipal

Comienza una nueva etapa en el municipio. Ilusionante y con ganas de solucionar los problemas de Telde, de estar al lado de la ciudadanía, de crear equipo y de funcionar todos en una misma dirección. Me corresponde como formación política más votada buscar entre el resto de formaciones una mayoría amplia que dé estabilidad al municipio y que además nos mueva un mismo compromiso y que sea demostrable. Nuevas incorporaciones y experiencia, la combinación perfecta para trabajar en equipo, para funcionar y atender los servicios públicos. Mi compromiso es ese, buscar un equipo de mujeres y hombres que sea capaz de ir en una sola dirección, independiente de que seamos fuerzas políticas diferentes. Algunos ya me lo han demostrado, para bien, y en concreto a mi personalmente, en el mandato 2019-2023. El movimiento se demuestra andando, y es ahí dónde también se construyen puentes de diálogo. Ya tenemos un camino andado.

El 28 de mayo ya es historia, el pasado también lo es. Me niego a mirar a tiempo pretéritos que no aportan nada. Vivamos el presente y miremos con esperanza al futuro. Dejémos esas prácticas para quienes practican el oscurantismo. Dediquemos nuestro tiempo a aportar proyectos, ideas y mejorar Telde. La ciudadanía ya ha hablado, pongamos en práctica su voluntad.

En los próximos días me sentaré el tiempo suficiente y con total transparencia con el resto de formaciones políticas y sus representantes, para hablar exclusivamente de Telde y para marcar una hoja de ruta, un programa común, un plan para solucionar los problemas actuales, para mirar al futuro con ilusión. Debatiremos sobre cuestiones que van en beneficio de la ciudadanía, nada más.

Una vez más, gracias.