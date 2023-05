Salud mental y política

Iñigo Errejón subrayó desde la tribuna política a propósito de la enfermedad mental que a él se debe la propuesta de haber introducido la salud mental en el debate público. Probablemente lo corrobore la hemeroteca. La otra cara que nos parece en extremo importante es la salud mental de los líderes políticos. A la que no hizo alusión.

El sentido del subrayado de Íñigo Errejón figura situar la lupa en el mérito que le corresponde por su iniciativa, lo cual implica a mi modo de entender que con su alocución marca territorio y deja a las claras que esa iniciativa, en el caso en el que se asuma e impulse el éxito, se le atribuya como propiedad ideológica. Es decir, lanza el mensaje a los oponentes políticos e ideológicos quiénes son los propietarios de los derechos. No vaya a ser que, aunque por solidaridad política indirecta, alguien meta la cuchara en su propiedad.

Esta circunstancia ha hecho fortuna al entender la ideología como un objeto de propiedad, no distinto del resto de los objetos y de los títulos que acreditan un valor. Una propiedad de uso exclusivo, nominalizada, y asociada a una marca como otras marcas en el mercado de valores. Es por ello que no basta con el deseo de asociarse o apoyar esa realidad para ser público usufructuario. No basta reclamar esa función o valor que se le atribuya. Este es el uso común de la propiedad, un uso restringido al que hay que poner a salvo de los merodeadores de lo ajeno.

Sorprende sin embargo el proceder en la praxis ideológica cuando otras posiciones políticas al entender dichas iniciativas beneficiosas para la sociedad las asumen, entonces son repudiadas. Si la solidaridad presupone compartir metas y proyectar objetivos para un bien social, por otra parte conciben el bien ideológico endogámicamente. Lo conciben como una función de reflexividad, cerrada sobre sí misma. No abierta a la sociedad y en la que se pueda participar y usar libremente. Una política así resta vigor en sí misma a dichas iniciativas.

Un caso revelador de este modo de apropiación ideológica y de su uso en régimen de explotación único lo constituye, por su realismo, cuando hace unos años en una manifestación feminista en Madrid, líderes feministas de otras formaciones ideológicas se sumaron a la reivindicación de los derechos de las mujeres. Pero su participación fue percibida como un asalto político, por lo que fueron distinguidas con una lluvia de inmundicias y lanzamientos de objetos. Fueron expulsadas de las manifestaciones pese a participar, compartir y defender los mismos derechos. Esa idea de propiedad en la disputa pública no se compadece con la exigencia que reclaman las causas sociales. Esas escenas de mezquindad y uso deliberadamente divisivo de un bien ideológico transversal es precisamente de lo que huye la sociedad.

Es obvio que la salud mental es un grave problema que concierne a la administración, pero no solo. La dificultad estriba en que la salud mental es una clase de patología que presenta particularidades. Lo particular de las enfermedades mentales en determinados casos es que son difícilmente objetivables. Si una persona aduce que sufre reiteradamente dolores de cabeza, un facultativo carece de un instrumento que lo diagnostique. No es como el caso de un termómetro que mide la temperatura. Sucede que el facultativo carece de ciencia, es decir, de la facultad de estar en la cabeza del paciente para comprobarlo. No existe método positivo que lo verifique.

La salud mental es un concepto de difícil conceptualización. De modo natural los seres humanos tienden a la inestabilidad antes que a la estabilidad o serenidad. Nos debe preocupar la salud mental porque debe aceptarse el hecho de que somos seres de serenidad limitada, portadores de vacíos, poblados de un espacio interior de inexistencias por existir, etc.

Pero veamos la salud mental desde otra perspectiva. La de los gobernantes que por su repercusión en la vida y el destino de los pueblos requiere de escrutinio, y que Íñigo Errejón pasa por alto. Quizá de modo inconsciente por su condición de político que vive en su burbuja profesional. A veces surgen de la vida de los hombres y de su vivir conductas y señales que de inmediato calificamos de dementes. Demos un titular: “Un hombre secuestra y encierra una mujer durante una semana”. Es fácil intuir algún tipo de psicopatología. La psiquiatría nos ofrece certezas de la insania mental de líderes políticos, pero que sus actos y conductas son investidos y emblematizados como históricos cuando en realidad son delirios. A veces, esos mismos delirios arrastran a los pueblos a la ruina y a la locura colectiva. Por ejemplo, ¿qué trastorno de personalidad afectó a Harry Truman cuando ordenó detonar dos bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki? ¿Estaba consciente de las consecuencias de su decisión? No hay duda que este personaje mal soportaría un diagnóstico favorable de equilibrio.

En la ebriedad del poder, los líderes, como muestra la historia, llevan a los pueblos a las cimas de la desesperación. ¿Quién imaginaría que Stalin habría de matar de hambre a millones de personas deliberadamente y protagonizaría un proyecto de ingeniería social que implicaba asesinatos masivos al pasar a la población por el filtro de la cama de Procusto con la finalidad de censar su pureza revolucionaria? O, ¿qué sociopatía conturbaba la psique de Fidel Castro cuando convirtió a Cuba en una prisión al aire libre y ató las llaves a su cinto, y cuyo delirio redujo a Cuba a un galpón de miseria…

Lleva razón Íñigo Errejón cuando concede importancia a la salud mental.