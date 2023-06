Nostalgia del pasado

Si hay alguna razón por la que «cualquier tiempo pasado fue mejor», es por la creencia y sentir que había más seguridad. El agricultor sabía que su producto tendría salida en el mercado local, el jornalero cambiaba de patrón a conveniencia y aunque los marqueses, marquesas y condes vivían como señoritas y señoritos, sus sirvientes y braseros cobraban a tiempo en dinero y especies. Quien tuviera un empleo, profesión u oficio podía cambiar de empresa y llamaba a las puertas de otra del ramo o similar, y en días, estampaba la firma del contrato. Las familias podían ahorrar, por si se ofrecía, había una alcancía para los hijos o tenían una cuenta ahorro en las cajas para el futuro. Adquirían casas, con hipotecas gravosas, pero las pagaban a tiempo y si no, tenían acceso al banco donde eran atendidos, en persona, y respondían a su requerimiento sin mucha demora y era el mismo empleado el que le rellenaba los papeles. No había demasiado estrés de futuro porque las familias de extracción popular que fueron padres en las décadas de los cuarenta, cincuenta o sesenta, sabían que sus hijos tendrían trabajo seguro en profesiones u oficios para los que estaban capacitados y saldrían, a su tiempo, del hogar para formar el suyo y darles los primeros nietos. (Por desgracia hoy estamos a la inversa: el futuro de las actuales generaciones está poseído de incertidumbre). El turismo de sol y playa regresaba a sus países, demudados de piel de leche en la de cangrejo, dejando divisas, salarios y propinas, tan generosas, que los trabajadores ganaban más en una semana que sus abuelos en un mes. Se esperaba el turno en los hospitales y clínicas, nada masificadas y era fácil conversar con alguien al que se reconocía, en encuentro gozoso, como un pariente lejano. Se podía transitar por calles y avenidas sin tanto semáforo y rotondas vigiladas por guardias que, si se cometía una pequeña infracción: «Siga, pero con cuidadito» y si, casualmente, pasaba un entierro se paraban y saludaban, en posición de firmes. La única emigración que se conocía era las de los indianos que volvían a su tierra, algunos ricos perdidos, de algún lugar de las Américas, y en los años sesenta y setenta, los senegaleses, ataviados con sus túnicas de colores, que vendían, por las noches, artesanía, ropas típicas y abalorios en puestos al aire en las avenidas playeras. Y tanto si les comprabas o no, te despedían con una sonrisa mostrando una dentadura, sellada, de marfil. Es por lo que, gente mayor y no tanta, impregnada de esa mirada que todo el mundo lleva detrás de la frente añoran los tiempos de Franco. Se argumenta que había seguridad, trabajo y en este tiempo de crisis habitacional abundaban las casas de protección oficial, llamadas «baratas», administradas por patronatos nominadas con el dictador o fundador de la Falange a las que se las califica de bien hechas con cemento de calidad. Casas de protección oficial, como también la Seguridad Social, ya existían en tiempos de la República. Pero no todo era de color de rosa. Lo cierto es que, después de la guerra, había penurias, necesidades que sufrieron las clases populares en una economía de subsistencia en que se comía, a diario, gracias a la cartilla de racionamiento, y más tarde, la ayuda del «amigo americano» por la que las familias recibían leche en polvo y queso y los niños un desayuno, frío donde campaba el invierno, en las escuelas. Estaba extendida, en amplias capas de la población, la superstición, creencias esotéricas o religiosas, católicas, herederas del catecismo y dogma del Concilio de Trento y el animismo o superchería para curar enfermedades. Lo sexual estaba reprimido o cosa de confesionario y cualquier intento liberador entre iguales se condenaba como contra natura y la Justicia le podía aplicar la «ley de masones, ladrones o maleantes», Para el maltrato a las esposas por parte de maridos agresivos, alcohólicos e infieles, curas, moralistas y médicos aconsejaban la virtud de la paciencia. El aborto era pecado reservado a ciertos confesores catedralicios, perseguido por la Justicia mientras las clases pudientes, católicos practicantes, mandaban a sus hijas a Londres con el pretexto de hacer turismo o practicar el inglés. El bikini fue en tiempos de un obispo riguroso en lo moral, una prenda del diablo y había curas, vicarios de pastoral que expulsaban de las iglesias a las mujeres con minifalda. Pero existe un deseo generalizado por lo de antes que llega a la música. Cantantes, grupos y bandas de gran éxito y ventas de vinilo en los años sesenta y setenta se juntan y convocan a miles de fans en macroconciertos, transmitidos por la televisión y plataformas que llegan a todo el mundo. Y no asisten, solamente, viejos nostálgicos, ellas y ellos, coronados de blanco o con la expresión en el rostro de «blanca palidez», sino miles de maduros de antes, jóvenes y piberío de después del milenio, hartos de la repetitiva percusión sin alma y el monocorde reguetón que, aunque sea reivindicación de justicia y palos a los corruptos, aburre. «Todos somos exiliados de nuestro pasado», escribió Proust. Y es que el pasado tiene algo de mágico, de aventuras vividas con la emoción que tienen las cosas que se han ido. Con lo cual nos induce a pensar que nos remite al mismo significado griego de nostalgia. De nostos, regreso, y algios, dolor. Lo que ansiaba Ulises por volver a su patria, Ítaca, la familia, su mujer y amigos de siempre. Un viejo sentimiento actualizado, como escribe la dramaturga y escritora estadounidense Svetlana Boyn que «resulta ser un mecanismo de defensa en una época de aceleración del ritmo de vida y de agitación histórica». Porque los malos momentos suelen olvidarse al poco tiempo y se recuerda lo hermoso de una infancia o adolescencia en la que se rememoran recuerdos de los padres con los que se llega a encontrar parecidos, para bien o mal, hasta con los nietos. Una ensoñación de una Arcadia feliz, un paraíso perdido que solo habita en la imaginación. A veces, sin morbosidad y ensimismamiento patológico, recordar es vivir de nuevo, pero más que detenerse en un idílico lugar, mejor vivir esperanzados en un futuro mejor. Y si acaso en vez de arañar el ánimo de maleva nostalgia, resentimiento o culpa acudir al dicho canario de «para atrás, solo para coger fuga».