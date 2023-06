Rancho de ánimas

Por no cubrir de acrónimos prescritos o proscritos en el panorama electoral, y en un alarde de simplicidad que se merece la ciudadanía cara a estos próximos comicios generales, tras la debacle electoral sufrida por la izquierda, en lo que hace a la gobernabilidad, que no por votos, que también, deberían las confluencias hallar un mensaje homologable entre ellas, para que brote esa marca electoral, respetando sus ideologías, en lo que hace a su denominador común, y a sus identidades, idiosincrasias y el velo por lo identitario que dichas fuerzas políticas representan.

Creo que ha quedado claro que las disensiones, la arrogancia y el exceso de egos han propiciado desafección de sus electorados, como diciendo: a eso no juego.

Crujen los asientos parlamentarios, tras lo que creo una inteligente decisión por parte del presidente Sánchez, y honesta, pues quiere que se clarifique por la ciudadanía qué país se quiere, y, además, en caso contrario la no disolución y permanencia se convertiría en una especie de "karma" reiterativo, aquel de habitar en la Moncloa hasta el final. Sería como un repicar de las campanas anunciando incendio, aunque solo fuera la quema de unos rastrojos.

Todo será un totum revolutum, para no dejar ver las políticas sociales implantadas desde el BOE, ni las implicaciones en el orden sanitario, laboral o social, en definitiva, para no dar oportunidad a explicar en qué ha consistido la acción de gobierno, y a qué masa social va dirigida principalmente. Es decir, servir aquel principio constitucional que versa sobre la redistribución de la riqueza, preservando los servicios públicos, entre otras acciones.

Esa labor se ha llevado a cabo desvelando sueños. Compartiendo gobernabilidad con alternativas políticas progresistas con raíces ideológicas comunes, pero con formas de ser distintas, con metodologías divergentes. Donde la experiencia más sosegada se encontraba con la ansiedad de la oportunidad; con parecidos discursos, pero con distintos lenguajes; y seguro que con proyectos de país distintos. Se trataba de un gobierno de coalición.

No olvidemos cómo ha quedado configurada Cataluña tras las elecciones locales y autonómicas, y el desgaste que para algunas fuerzas políticas ha supuesto su colaboración en el Parlamento del Estado, como le ha ocurrido a ERC; o el comportamiento integrador de EH Bildu en su entronización democrática con sus apoyos a las políticas sociales para con el estado español. Y en ello veo una doble actitud. EH Bildu supo retirar de sus listas a etarras condenados por delitos de sangre al ver la contestación social habida; y a su vez, la ciudadanía euskalduna o no, le votó por todo lo hecho de forma importante, alcanzando ser la segunda fuerza política de Euskadi.

Resalto lo anterior porque sin todo lo obrado por este gobierno –y no contando con mi agrado algunas posiciones dentro de nuestro contexto territorial–, también asumo que no se cocina solo para algunos.

Mientras se disponen las máquinas electorales ya engrasadas se van concertando la gobernabilidad sin apenas analizar cómo la casuística electoral da asientos insospechados, haciendo desaparecer de escena a liberales para convertirlos en radicales de derechas, como por magia, por arte de birlibirloque, sin ton ni son, como lo es el hecho de que ante el mayor número de avances sociales para la sociedad civil de a pie ésta no haya refrendado esas políticas.

Alguien me decía que el día que dejase de asombrarme, algo grave me estaba pasando. Me siento vivo.

Y la gravedad en este caso es colectiva, cuando el ejercicio más fundamental en democracia, que no es otro que expresar el sentir político que nos merecen las propuestas, no lo ejercitamos, malo. Malo ya es delegar el voto tras su ejercicio y limitarnos al chascarrillo de cómo lo hacen unos, y lo critican otros a la espera de unas elecciones.

Tan leproso es el silencio entre elecciones, como el no manifestarse, o no proponer leyes, como así el no participar el día señalado al efecto.

El compromiso ciudadano ha de ir más allá de aquellos comicios en los que entre difamaciones, mentiras y sustos nos hagan decir aquello de: ya ves; mira que te lo dije; no, si esto no tiene arreglo. Todo en un embriagado y embragado pensamiento, que no discurso, que nos haga reflexionar en vez de decir amén.

Sí, eché en falta más participación, más movilización, más explicación de la acción de gobierno. Sí, ya sé que eran elecciones locales y autonómicas. Igual de esenciales, aquí no hay hermanos menores, es más, son estas instituciones las que ayudan a materializar muchas de las acciones de gobierno.

Pero hoy estamos ante un Rancho de Ánimas, cantando por los difuntos, recaudando para disipar la atmósfera respirada, ya que no hemos sido capaces de ventilar la casa común, y las miasmas contagiaron a mucho/as, aletargando su existencia. Con los fondos que se recauden para la campaña habrá de dar oportunidad a recordar a los feligreses y devotos lo hecho y lo por hacer, al calor de la conciliación social necesaria, para evitar comportamientos electorales erráticos, y mostrar capacidad para el próximo futuro.

Por dar una nota alegre con algo de sorna. Siendo el Réquiem de Mozart una obra conmovedora, el movimiento Confutais Maledictis, abruma, ante la confusión espiritual que produce enalteciendo valores que nos apartan de lo terrenal auspiciando lo eterno. Luego, está "por tutatis", de Asterix y Obelix, símbolo de energía, pasión y determinación, ante la sorpresa o el espanto. Sí, la dualidad del ser.