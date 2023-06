La vida sucede fuera de las redes

El otro día recibí dos mensajes privados por Instagram, cuando menos, raros. En uno me preguntaban si me había separado porque ya no subía fotos con mi marido y en el otro me recomendaban que viviera un poco más, que no podía estar siempre leyendo. Pueden imaginarse mi desconcierto ante la pregunta y la propuesta. Les pongo en antecedente, desde hace un tiempo, quizá desde que descubrí lo peligroso de mostrar tu intimidad en las redes sociales, decidí que en mi Instagram solo compartiría contenido psicoeducativo: recomendaciones literarias para utilizar en el aula o en la consulta con niños y adolescentes o juegos para trabajar, sobre todo, el lenguaje. Es cierto que también hago una breve reseña de las novelas que leo, quién sabe, a lo mejor a alguien le sirven esas recomendaciones literarias. Pero lo que muestro en redes, obviamente, no es mi vida. Curiosamente, mi vida –a dónde voy, con quién, si viajo o me quedo en casa, lo que como y lo que defeco– suelo guardármela para mí. ¿Madurez? ¿Desconfianza? ¿Sentido común? Por suerte, sigo felizmente casada y considero que tengo una vida tranquila. Hago muchas más cosas que leer, para quien sufre de ansiedad creyendo que vivo sola en una casa rodeada de libros y sin comunicación con nadie más allá de los personajes literarios. Ahora en serio, pasado el desconcierto, me llama mucho la atención que sigamos creyendo que lo que la gente muestra en sus redes sociales es la vida. Y nada más lejos. Ni las influencers que exponen sus maravillosos viajes, su maternidad sin ojeras y sin niños que lloran a causa de los cólicos o por los dientes que empiezan a salir, son felices todos los días del año, ni las personas que comparten memes, libros o fotos de flores son unas amargadas que no tienen existencia más allá del vuelo de una mariposa. Asimismo, hacer un análisis de las rutinas que creemos que llevan los demás según sus publicaciones, aparte de una pérdida de tiempo, me parece preocupante. La vida es lo que sucede fuera de las redes y, aunque haya quienes, aparentemente, se muestren tal cual, todos nos guardamos nuestras miserias porque, como se suele decir: la ropa sucia se lava en casa. Querer ser como la gente a la que seguimos solo genera ansiedad, pérdida de autoestima y una distorsión de la realidad. Cuando era pequeña y llegaba a casa con algún drama infantil o creyendo que todo lo malo solo me ocurría a mí, porque claro, a Fulanita no le pasaba esto o aquello y a mí sí, mi abuela me decía: «Nada de lo que oyes y mitad de lo que ves» por aquel entonces yo no sabía muy bien qué quería decirme mi abuela, pero sí tenía claro que tendría razón, porque siempre la tenía. Ahora, con el paso de los años, su refrán cobra más sentido que nunca y deberíamos aplicarlo cada vez que abrimos una red social: no creer nada de lo que se nos muestra y solo la mitad de lo que se nos dice. Les aseguro, que seremos más felices. Síganme para más consejos (!). Nótese la ironía.