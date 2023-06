Me acaba de llamar W.M., con el que dejé ayer a medias una acalorada discusión política, para propinarme el argumento definitivo que se le había quedado en el tintero. Reconocerán la situación, cuando uno no ha estado fino, y mecachis, cuando ya no tiene remedio le viene a la cabeza la réplica demoledora que tocaba en un momento que desgraciadamente ya pasó.

Pues algo de esto me ocurrió el otro día, y no me resisto a contárselo.

Yo estoy abonado a un gimnasio , para poder llevar a cabo unos ejercicios de rehabilitación de unos problemas de espalda. El local dispone de gran número de aparatos, y concretamente uno que viene perfecto a mis necesidades. Pues bien, me dispuse a hacer uso de sus instalaciones y como es preceptivo cogí una toalla, para ponerla por higiene sobre la máquina que tiene uno en uso. Pero resulta que al entrar en la sala me percato que en “mi” aparato reposa ya una toalla, pero la persona que parece estar utilizándolo está en otra máquina, donde tiene puesta una segunda toalla. Naturalmente me dirijo al susodicho gimnasta, un tipo joven y musculado, que resulta ser inglés, y le pregunto si ya terminó con “mi” aparato. Me contesta que sí, de cierta mala gana, y procede a retirar la toalla ociosa. Pero resulta que ya iniciadas mis prácticas, se me acerca para advertirme en su idioma: ”caballero, yo no quiero ser grosero, pero Ud. me ha interrumpido en mitad de mis ejercicios”. Probablemente por lo desconcertante de la recriminación, y seguro que un poco también por la corpulencia de mi interlocutor, mi reacción fue la de devolverle el uso de la máquina, eso sí, con gesto altivo y expresión de “¡con tu pan te lo comas!”, mudándome a otro aparato también viable para activar mis isquiotibiales.

Pero ya de vuelta a casa empezó a reconcomerme la situación. Pero mecachis, si lo que tenía que haber hecho era haberme negado en redondo, imaginándome la situación correcta sobrevenida: ”lo siento caballero, pero la norma sólo permite el uso de una máquina a la vez”.

Mi interlocutor con su soberbia me habría replicado: “Pues yo necesito alternar el uso de tres máquinas para mi programa gimnástico de preparación d competición”.

“Pero Ud. no se da cuenta que si todos actúan como Ud. con tres personas copan todo el gimnasio”.

“ Este es un local para gimnastas de élite, y los aficionados han de adaptarse”

“ Ni élite ni porras, aquí todos tenemos los mismos derechos”

“¡ Es evidente que Ud. no sabe quien soy yo!” .

“¡Ni tampoco Ud. sabe con quién está hablando!”

Y por supuesto que este diálogo imaginario hubiese terminado recurriendo yo a la recepción del gimnasio, donde al personal del mismo le hubiese tocado lidiar con el venado, obligándole a devolverme mi aparato, y cerrándosele el acceso a las instalaciones per secula seculorum.

Aunque bien mirado, me parece que me estoy dejando llevar por mi imaginación, pues ni mis conocimientos de inglés hubiesen permitido tan vehemente diálogo, ni mi vida real, ay, se corresponde con unas ensoñaciones más propias de una cinta de Woody Allen o de la icónica y añorada película de Danny Kaye ”La vida secreta de Walter Mitty” .