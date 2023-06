La masa madre de Casimiro

A Groucho Marx se le atribuye la frase de la termodinámica de la oportunidad. «Estos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros», dicen que dijo el influyente cómico. Casimiro Curbelo podría parecer que sigue la lección del hermano de Harpo, pero realmente su leitmotiv, su masa madre, es pillar siempre las competencias que se le ponen a tiro, ya sea con una alianza con el pacto de la flores, o con el recién parido por CC-PP. El colombino, cuyo bastión es ASG (la sigla central es «socialista», jejejeje), prefiere en esta ocasión la cubertería: empresas públicas como Gesplan y Visocan (planeamiento, urbanismo y vivienda) o Hecansa (hoteles escuelas). No son consejerías, pero sí peritas en dulce al permitir su personalidad mercantil una movilización de recursos más ágil, que no es sinónimo de descontrol, aunque sí de menos quebraderos de cabeza que la vía normal de la administración. En la visita a la almoneda, Casimiro echa el ojo también a la poderosa y rumbosa dirección general de Carreteras, una cartera siempre bien nutrida por los fondos procedentes de los convenios con el Estado. En el pack también mete Pesca e Infraestructura Educativa, más bien para despistar o para algún asuntillo muy gomero. El botín se cierra con una canonjía en la delegación canaria en los madriles, por aquello de la noche en la capital, o vete a saber si algún súbdito quiere empezar la carrera diplomática por ahí. Esta es la masa madre del dirigente y no sus principios. Si bien, cada cuatro años recurre sibilinamente a su blablablá en favor de la estabilidad y a pelotear la idiosincrasia de una sistema electoral canario que permite la corrección de los desequilibrios insulares, además de convertirlo en el almogrote para cualquier gobernabilidad. Y no dejen para San Borondón su plan de desarrollo, Estrategia gomera 36, 230 acciones en catorce años y 114 millones de euros. Una burrada que explica la acumulación de sillones de segundo nivel: planificación, adjudicación, contratación... Lo firmó con la ministra Montero, pero ya tendrá hechos sus cálculos por si llega Feijóo a Moncloa.