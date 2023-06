Un día en la vida de la Feria del Libro

Estos días me ha tocado estar en la Feria del Libro de Madrid en la parte de atrás de las casetas, es decir, allí donde se ponen los firmantes. En un tiempo, cuando fui editor, era yo quien empujaba a los escritores a ponerse a esa tarea, y luego, despojado de esa obligación, fui yo mismo quien tuvo que aceptar que firmar era parte de la trama de esta película de escribir y someter a los demás la posibilidad de pedirte una firma. O no.

Porque puede ocurrir, y de hecho ocurre, que no venga nadie, o que quienes vengan sean personas que en realidad quieren conocerte, pero que no tienen por qué sentir atracción alguna por tus libros. Como en mi caso, tengo un trabajo que me lleva a ser algo conocido por sus apariciones en la televisión, muchas de esas personas que se paran ante la caseta en la que me inviten a estar en realidad quieren saber de cerca cómo es aquel que también habla ante las cámaras.

Comprendo que es una curiosidad superflua, pues no hay mucha variación entre el que aparece en la pequeña pantalla y aquel que tienen delante, aunque es verdad que en persona uno suele ser más natural que ante las cámaras, pues éstas distorsionan incluso la calidad de la cara, haciendo que ésta parezca mejor, más lozana, por cuestiones del maquillaje, que la de una persona que a los 74 años ya lleva en su rostro las heridas del tiempo.

Lo cierto es que fui esta vez a la Feria del Libro como autor. Es un reto, porque a veces no viene nadie, pero a ese riesgo me lancé. Como el año pasado que ros de otros, me regalaron libros ajenos, me preguntaron por el oficio de periodista, y se interesaron por ese muchacho del que ros de otros, me regalaron libros ajenos, me preguntaron por el oficio de periodista, y se interesaron por ese muchacho del publiqué un libro, una novela, que se titula 1200 pasos, y la editorial Alfaguara, que la publicó, y la Librería Rafael Alberti, a la que tanto debo como lector y como comprador de libros, me invitaron a firmar ejemplares, allí estuve a la espera de que personas curiosas o simplemente lectoras se interesaran por lo que publiqué más que por lo que digo en la televisión. La librería tuvo la gentileza de proveer la zona de firmas de otros libros míos, entre ellos uno que tiene como protagonista el fútbol (Viaje al corazón del fútbol) y aquel que dediqué a algunos episodios de mi vida, Un golpe de vida, que es quizá la autobiografía más melancólica de los años pasados.

Vino bastante gente a charlar; también hubo algunos que tuvieron la deferencia de comprar ejemplares y pedir para ellos mi firma, algo que cumplí con sumo gusto. Tengo la costumbre de hacer dedicatorias largas, con referencias a lo que las personas que se acercan al stand me van contando de sus vidas o de las de sus parientes, pues muchas personas quieren esos libros para sus padres o para sus amigos o amigas. Ayer me sucedió eso, que tuve que firmar para quienes no estaban ante mí. Entre esas personas a las que les dediqué libros por pariente interpuesta estaba la madre de una joven farmacéutica, cuyo nombre, Juana, me llevó naturalmente a pensar en mi madre, que se llamaba igual.

En aquella tertulia que se organizó entre este nombre propio tan querido para mi, y para la farmacéutica, omití algunos detalles sobre la vida de mi propia madre. Juana, o doña Juana, se apellidaba Ruiz Calzadilla. Fue estudiante de muy poco grado en la República. En aquel tiempo los pobres aprendían en las escuelas, pero el trabajo y otras circunstancias derivadas del hecho cierto de que la vida estaba entonces, y después, muy aperreada, apenas supo leer y escribir y sumar y multiplicar. Aun así, hacía esfuerzos ímprobos para leer.

En mi infancia, además, me leía a su manera cuentos e incluso periódicos. Como muy pronto se despertó en mi la ansiedad por saber lo que pasaba más allá de la casa, además procuraron una radio y traían de vez en cuando periódicos o tebeos para que ella me leyera y yo me distrajera, que era entonces una manera de aprender.

Esa facilidad que tenía mi madre para aprender al mismo tiempo que me enseñaba la llevó luego a comunicarse con una vecina sueca, escritora, que coincidió con nosotros en el barrio y que, desde Estocolmo, le enviaba cartas y chrismas que ella respondía a su manera, con una prosa a la que no le faltaban ni los puntos ni las comas, e incluso ni siquiera los puntos y comas. La veía escribir cuando yo aún no sabía hacerlo, y me admiraba aquella letra respetuosa, tan rica en vocabulario para contar qué pasaba en el barrio, e incluso en el gallinero, donde ella tenía, revoltosos, conejos y gallos, cuidando éstos de la bulliciosa alegría de los habitantes de semejante loquerío.

En casa también había un teléfono, que servía a todo el vecindario. Desde allí llamaba todo el mundo, al médico, a los parientes que vivían en Venezuela, o a quienes estuvieran cerca pero necesitaran noticias. Un día mi hermano colocó ese teléfono, negro, de baquelita, como eran entonces los teléfonos, junto a mi cama. Y ese teléfono y la escritura de mi madre fueron los elementos de aprendizaje de un oficio que es el que ahora, cuando tengo tantos años, y sólo tengo memoria y gratitud, me permite seguir escribiendo a la espera de que un día alguien me diga «se acabó, muchacho, ya es hora de que escribas tu última crónica».

Esa hora no ha llegado, así que sigo trabajando como si también le estuviera escribiendo cartas a mi madre, con su sintaxis y con su letra.

Ah, al día siguiente, este viernes, firmé en la librería Pérgamo. De nuevo se llenó la caseta de curiosos, pero no tan solo, compré libros de otros, me regalaron libros ajenos, me preguntaron por el oficio que ejerzo, y se interesaron por ese muchacho al que me refiero en el libro, y la verdad es que muchos tuvieron la gentileza de llevarse firmados ejemplares de lo que he venido escribiendo a lo largo de tantos años, incluyendo ese 1200 pasos en el que narro la perreada vida de los chicos del barrio.

Cuando ya me iba se me acercó una señora a pedirme que le explicara a su hijo qué hacer para llegar a ser un periodista. Era como si me enviara un mensaje la historia, pues alguna vez seguramente mi madre preguntó a cualquiera qué oficio era ese que le quitaba el sueño a su hijo.