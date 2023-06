La UD, Joel y las líneas rojas

La UD no puede estrenarse en Primera con chapuzas y tapaderas. Ya lo hemos dicho: el ascenso y el fervor social que ha despertado deben ser un instrumento para insuflar valores, más allá de los ingeniosos cortes de pelo y la exhibición de tatuajes de sus jugadores. La decisión del equipo amarillo de darle el salvoconducto a Joel Domínguez no es una buena entrada en la máxima categoría, ni un magisterio de excelencia para una afición a muerte que demanda honor y corrección. La dirección no ha encontrado contradicción entre su acoplamiento en la pretemporada y una condena por maltrato a su expareja, además de otras cuestiones pendientes de resolver en el mismo contexto. En un comunicado, el equipo desgaja su condición de jugador del delito perpetrado, a la hora de justificar el trato deferente que recibe: está clarísimo, la UD no tiene la culpa, como tampoco la tiene el partido político que acoge a un maltratador en su lista, o la universidad que retira de sus labores a un catedrático acosador. Nadie está libre, una razón por la que cada vez proliferan más los códigos de conducta para actuar en casos como el que nos ocupa. Es decir, marcar las líneas rojas. Causa sonrojo la consecución de una reinserción exprés en un plazo de cuarenta días, tal como defiende la UD. Un tiempo ridículo frente a la cantidad de personas que van a un partido de Primera y que reciben el siguiente mensaje: ha pagado su pena por violencia machista en un pispás, tiene patente de corso. Una cuarentena atípica frente a las derivaciones que tiene para la vida de la víctima los puñetazos y patadas recibidos, más el añadido de las secuelas psicológicas. En un país ahíto del maltrato y las muertes de mujeres por verdaderos psicópatas, no debe resultar extraño la agitación que está provocando en las redes sociales la vuelta de Joel Domínguez. Y más aún si se toma en consideración que la UD es un equipo amparado por el Cabildo, una institución que debería exigir a sus beneficiados un protocolo ético. El ascenso, por tanto, como instrumento contra las lacras, no para poner paños tibios.