No nos damos cuenta del valor de una palabra cálida o del abrazo de un desconocido hasta que nos colocan en una posición extrema, inevitable e irreversible. Y llega de repente, en el momento exacto en el que te anuncian lo que tu padre aún no ha sido capaz de contarte: que el dolor de rodilla del que se quejaba sólo a medias y que no le deja caminar es un cáncer de vejiga extremadamente raro, muy agresivo y del que no hay aún bibliografía; una enfermedad que sin previo aviso y sin dar señales ha generado una metástasis en la médula ósea, nublando así el futuro de un hombre joven. De uno a tres meses de vida.

Mi padre tenía 63 años y tardó cuatro meses en apagarse. Lo hizo rodeado del cariño y la atención desmedida de profesionales sanitarios que se desvivieron por un desconocido mientras sorteaban a diario los obstáculos de un sistema colapsado que como sociedad hemos asumido sin rechistar. Médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y farmacéuticos. Les ensalzamos durante la pandemia, pero siguen siendo lo más valioso de un país que debería escucharles, atenderles y honrarles a diario. Por ese orden. Que sirvan estas líneas de humilde homenaje. He visto llorar a un farmacéutico que perdía el sueño cuando las recetas de mi padre evidenciaban un deterioro difícil de remontar. A un oncólogo arrodillarse para secar con sus manos las lágrimas de una esposa angustiada y en silla de ruedas. Lágrimas como las que resbalaban por la cara de la sanitaria de cuidados paliativos que le tomó el pulso cuando él se apagó. Y he oído cómo el anuncio de su muerte le quebraba la voz y el ánimo a la enfermera que durante semanas sacó sangre a mi padre en mi casa y a los pies de su cama para evitarle el tedioso traslado al hospital. La palabra cáncer genera un miedo racional que afecta al paciente, y también a los que le rodean. Es un temor a lo desconocido y al dolor. Sobre todo al dolor. Pero se diluye como una gota de agua en el mar cuando percibes que a tu alrededor quienes tienen la misión de curar una enfermedad en nuestro caso incurable asumen la labor de acompañar desde el compromiso ciego, la empatía absoluta y la bondad plena. Cayetano, Carla, Juan Carlos, Sara, Alfonso, Avi, Anna… No hay palabras ni vidas enteras para agradeceros el modo en que entendéis vuestra profesión sanitaria. Vosotros y vuestros compañeros. No le conocíais de nada, y a pesar de ello con vuestro aliento, ternura y afecto habéis logrado que días grises y noches oscuras se hayan transformado en un profundo sentimiento de agradecimiento. El de una familia que pese a la pérdida no alberga reproches, quejas ni resentimiento. Únicamente gratitud. Mi padre falleció en el Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria rodeado de familia, la de su propia sangre y la que encontró meses atrás entre quienes le atendieron. Le disteis vida cuando el cáncer ya se la había quitado. Gracias, una y mil veces. Qué afortunados somos todos de teneros ahí, curando lo incurable.