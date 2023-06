Nacionalismo ahora

Las organizaciones del nacionalismo autonomista en Canarias –y las fuerzas regionalistas y localistas que puedan compartir objetivos básicos– deberían asumir y metabolizar una obviedad: la meta de socialistas y conservadores no es otra que su marginación enemiga en unos casos o su amistosa absorción en otros. Pueden suscribir en el ámbito canario, insular o municipal acuerdos con el PSOE o con el PP pero tanto uno como el otro partido tienen en su horizonte devaluar o romper el nacionalismo como instrumento político para la negociación con el Estado español de exigencias políticas, económicas, fiscales o culturales. La razón es sencilla: el PP y el PSOE se turnan electoralmente como gestores de dicho Estado y de sus supremas razones publicables e impublicables. Por lo demás, en Canarias la confluencia político-electoral que dio origen a Coalición Canaria en 1993 y su larga instalación en el poder, usufructuando hábilmente la centralidad en el escosistema político, pactando ora con el PSOE, ora con el PP, y maximizando su presencia en las Cortes, transformó a CC en el adversario principal a abatir. Se intentó de varias maneras. Después de la desdichada escisión de Nueva Canarias, los más enérgicos optaron por proponer una entente entre el PSOE y el PP. Solo se consiguió en La Palma. Coalición y NC entraron en una dinámica de exclusión y defenestración mutuas. Pero ni los primeros han conseguido ampliar su base sociolectoral en Gran Canaria ni los segundos exportar exitosamente su proyecto político en las otras seis islas.

Después de años –no, de lustros– confiando en los partidos estatales, y singularmente en el PSOE, para incorporar de manera estable y eficaz las demandas y necesidades canarias a la agenda política española uno ha concluido, con un ápice de tristeza, que se trata de una espera sumamente imprudente. Así que, sin abandonar cansadas convicciones socialdemócratas y liberales, me he convertido en algo tan extraño como un ciudadano, elector y escribidor ajeno al nacionalismo como constructo ideológico y a sus miasmas culturetas pero convencido de la necesidad (incluso perentoria) de un nacionalismo sólido en Canarias que cuente con una representación activa en el Congreso de los Diputados y el Senado. Tal vez si el proceso autonómico hubiera sido distinto –y no protagonizado y rápidamente secuestrado por los nacionalismos vascos y catalanes, con sus chantajes financieros, su terrorismo asociado o su misticoide pulsión insurreccional– el nacionalismo canario, como herramienta política, no sería tan cuerdamente conveniente para la articulación, la cohesión y una conciencia de sí mismo del país. No es el caso. Y en esta precisa coyuntura menos aún, con unas elecciones en las que desalojar ferozmente a Pedro Sánchez o impedir a todo trance un gobierno del Partido Popular y Vox son terminantes apelaciones bloquistas donde cualquier otro interés queda depreciado, ignorado, disuelto. Este otoño puede abrirse una crisis política y territorial excepcional en España y el próximo año acabará el maná de los fondos europeos extraordinarios y la manga ancha con las reglas fiscales. Es una coyuntura crítica, peligrosa y desconocida hasta el momento.

Nada de esto supone una visión arcangélica de los nacionalismos canarios ni una satanización grosera del PSOE o del Partido Popular. Y menos aún implica suscribir las teologías de la identidad. Como afirmaba hace muchos años Fernando Savater describiendo «un nacionalismo performativo» no se trata de reivindicar una identidad cultural maltratada y perdida, dada de una vez por todas y que hay que recuperar e imponer como fuera, «sino de liberar peculiaridades relevantes de impronta nacional y apoyar en ellas procesos abiertos de liberación individual y creación colectiva, de fomento del espíritu crítico y de redescubrimiento de nuestros lazos con lo más cercano y lo más lejano». Eso tal vez podría ser el canarismo: un necesario acto de fe para que ser canario no consista exclusivamente en haber nacido en estas islas.